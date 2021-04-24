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聯結車鋼梁未綁牢 砸毀水源快速道路隔音牆

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導

鋼樑掉落砸毀北市水快道路隔音牆。圖／北市新工處提供
鋼樑掉落砸毀北市水快道路隔音牆。圖／北市新工處提供

一輛載滿鋼梁的聯結車今天凌晨4點左右經過台北市水源快速道路、泉州街匝道時，不慎掉落路面，毀壞隔音牆，警方獲報後立即地抵達現場交管，約8點左右障礙物皆排除，目前已恢復通行。

當時有數條鋼筋調落在道路上，造成水源快速道路往南道路無法通行，造成大量車輛回堵。

轄區警方在凌晨4時39分獲報後，立即派出人手封鎖現場進行交通管制，並通知工務單位到場排除狀況。由於快速道路往南方向封閉，因此警方引導車輛從泉州匝道口離開，至於肇事責任由轄區警方調查中。

北市新工處表示，附近河道要搭設工作架，要運送鋼梁到工地，在水源快速道路快到工地前，因為鋼索斷裂，凌晨4點快要5點的時候，鋼梁掉落砸毀隔音牆，6點40分兩輛大型吊車陸續抵達現場、8點左右已經把鋼梁全數運離，9點30分完全通車。

至於毀壞的隔音牆，新工處指出，該事故損害賠償皆由廠商全額自負，施工廠商已著手聯繫備料，預定兩周內完成修復。

聯結車鋼筋掉落，砸中隔音牆，並造成北市水源快速道路回堵，目前已排除狀況。 記者廖炳棋/翻攝
聯結車鋼筋掉落，砸中隔音牆，並造成北市水源快速道路回堵，目前已排除狀況。 記者廖炳棋/翻攝

聯結車鋼筋掉落，砸中隔音牆，並造成北市水源快速道路回堵，目前已排除狀況。 記者廖炳棋/翻攝
聯結車鋼筋掉落，砸中隔音牆，並造成北市水源快速道路回堵，目前已排除狀況。 記者廖炳棋/翻攝

聯結車鋼筋掉落，砸中隔音牆，並造成北市水源快速道路回堵，目前已排除狀況。 記者廖炳棋/翻攝
聯結車鋼筋掉落，砸中隔音牆，並造成北市水源快速道路回堵，目前已排除狀況。 記者廖炳棋/翻攝

聯結車鋼筋掉落，砸中隔音牆，並造成北市水源快速道路回堵，目前已排除狀況。 記者廖炳棋/翻攝
聯結車鋼筋掉落，砸中隔音牆，並造成北市水源快速道路回堵，目前已排除狀況。 記者廖炳棋/翻攝

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