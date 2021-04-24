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台南市新市區3樓透天厝起火 濃煙滾滾
台南市新市區仁愛街民宅上午8點50分左右起火，冒出滾滾濃煙幾公里外都看得到。台南市消防局獲報派遣新市、新化、善化、南科等十多輛消防車前往滅火，消防員上午9點回報已經到場目前正在打火，初步詢問附近民眾沒有人員受困。
台南市消防局表示，現場是3樓透天厝頂樓起火，雖然或是濃烈、不過現場人員回報已拉水線進入灌救，控制火勢，並不會延燒到隔壁，目前燃燒面積大約20平方公尺。
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