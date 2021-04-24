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婦人鬼打牆迷路甩車改搭小黃 返回後卻又忘了停哪求助警

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市民胡姓婦人日前慌慌張張衝進第三分局勤工派出所，進門直喊「我的機車忘記停在哪裡了！」原來婦人騎車迷路，眼看時間來不及，另搭計程車前往辦事，沒想到返回後卻又找不到車，所幸員警憑籍著對轄區的熟悉及經驗，順利尋獲婦人機車。婦人對於自己的迷糊也感到不好意思，頻頻向警方致謝。

台中市警三分局勤工派出所巡佐賴彥余、警員楊舒婷，本月20日下午欲出勤巡邏時，胡婦（69歲）慌慌張張衝進派出所，進門直喊「我的機車忘記停在哪裡了！」員警一邊安撫婦人緊張的情緒，一邊耐心詢問到底發生什麼事。

原來婦人當日從大里住處騎乘機車前往市區辦事，但騎到一半就不小心迷路了，就算向沿路的店家詢問，也找不到前往目的地的方向，反而像是鬼打牆一般不斷在原處繞圈打轉，眼看時間就要來不及了，婦人只好先將機車就近停放在路邊，記下停車處的門牌號碼後改搭計程車前往，而在婦人辦完事情回到她所記得的門牌位置時，發現跟自己印象中的停車地點不同，在附近遍尋不著自己的機車，只好至派出所請求警方協助。

婦人告知員警，她覺得這裡附近的每個路口都長一樣，雖然有試著先把停車地點的門牌號碼記下，但可能記錯號碼了，所以才找不到自己的愛車，員警仔細詢問婦人記不記得停放位置的特徵，婦人想了一下，告知員警她的機車停放的地點並無遮陽，附近沒有大樓都是矮透天，員警憑籍著這一點點的線索，綜合自己對轄區的熟悉及經驗，研判婦人機車停放位置應該就在600公尺遠的路口處。

警便載著婦人前往尋車，而就當正要抵達路口時，婦人開心的直喊「就是這裡！就是這裡！」一下警車，果然看到愛車停放在原處，婦人頻頻點頭感謝警察幫忙找到她的愛車，並對自己記錯了地點這件事感到非常抱歉。員警笑著告知婦人車有順利找到就好，別放在心上，並提醒若以後放置機車時，記得用手機拍攝一下門牌號碼，以免再次找不著愛車。

警方提醒，有時記憶並不可靠，民眾停放車輛，可能因停放時間較長，或因停放車輛多、地景相近等因素，發生記憶模糊的窘境。警方建議，可透過手機拍照留存的方式，停車後拍下停車位置及周遭環境，幫助回想並加速找到自己愛車，避免事後苦尋不著車輛的困擾。

胡姓婦人將機車停放在路旁後，改搭計程車前往他處，沒想到依所記下的門牌號碼返回尋車時，卻遍尋不著自己的愛車，警憑籍著對轄區的熟悉及經驗，順利於600公尺外的路口尋獲婦人機車。圖／警方提供
胡姓婦人將機車停放在路旁後，改搭計程車前往他處，沒想到依所記下的門牌號碼返回尋車時，卻遍尋不著自己的愛車，警憑籍著對轄區的熟悉及經驗，順利於600公尺外的路口尋獲婦人機車。圖／警方提供

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