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6旬男衝超商買遊戲點數 店員阻詐理由：不像會玩的人

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市白河區64歲賴姓男子於臉書接獲賺大錢之訊息，以通訊軟體LINE互加好友，並以只要購買4千元遊戲點數並將點數序號回傳就可加入六合彩群組會員，將可接獲第一手包中獎之準確明牌資訊。賴男竟信以為真，以為受到財神爺眷顧，便興沖沖趕往白河區中山路的全家超商欲購買4000元的遊戲點數，超商店員察覺有詐報警及時攔阻。

侯姓超商店員說，「賴姓男子年紀根本不像會玩線上遊戲之人」，他說要購買遊戲點數時，就特別注意並關心提問，發現他要將序號拍照傳送給別人，立即拖延阻止並通知警方到場瞭解。

賴男一開始仍對店員解說心存懷疑，直到白河派出所員警到場苦口婆心說明網路詐騙手法後，才確信遭遇詐騙，並向熱心店員之關心阻止再三道謝。

白河警分局長陳明宏表示，超商平常與警方保持良好之互動聯繫，並積極參與阻詐行動。繼上周白河區統一東禎超商女店員剛成功攔阻1件3000美元詐騙案，這次走全家超商成功攔阻通報，特別頒贈獎勵金表揚及感謝機警侯姓店員，與警方一同打擊詐騙集團及保護民眾財產安全。

警方呼籲，詐騙手法不斷翻新，這次是首次獲報這種以報明牌行騙之新手法，提醒民眾接獲可疑電話務必保持冷靜，「一聽二掛三查證」才能避免財產損失，有任何疑問可先撥打165反詐騙諮詢專線或110，尋求警方協助查證以防止被騙。

台南市白河區全家超商侯姓店員成功阻詐，白河警分局長陳明宏（右）頒獎勵金感謝。記者吳淑玲／翻攝
台南市白河區全家超商侯姓店員成功阻詐，白河警分局長陳明宏（右）頒獎勵金感謝。記者吳淑玲／翻攝

詐騙集團 超商

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