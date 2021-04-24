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北市松山分局中崙派出所長遭拔官 接任人事深夜出爐

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

北市松山分局教官楊忠蒞日前與民眾發生口角引發事端，台北市警局調查後，4月23日深夜公布相關職務調整，當事教官楊忠蒞記過調職文山一分局，免任教官職務，轄區中崙派出所所長許書桓記過調任非主管職，由中山分局民權一派出所所長黃建彰接任。

台北市警局指出，針對松山分局教官楊忠蒞4月16日凌晨與人發生糾紛衍生事端一案，經調查屬實，包含未依規定逐層通報，嚴重影響警譽等違失，從嚴從速究責。

當事教官楊忠蒞記過1次，調職文山一分局擔任警員，免兼任技術教官職務，轄區中崙派出所所長許書桓記過1次，調整為非主管職務，副所長顏敏森申誡2次，松山分局督察組長王致傑申誡1次、分局長林志誠申誡2次。

中山分局民權一派出所黃建彰接任中崙派出所所長，大安分局羅斯福路派出所所長王明生接任中山分局民權一派出所所長，內湖分局康樂派出所楊進華接任大安分局羅斯福路派出所所長，中山分局刑事警務員林意翔接任內湖分局康樂派出所所長。

楊忠蒞4月16日凌晨與友人飲酒餐敘後，搭乘計程車回到松山分局旁，下車後發現馬路對面有7名男子正大聲喧嘩，他出言制止、要求對方把音量降低，還爆粗口罵髒話，引起對方不滿，馬上追逐楊員至松山分局內。

其中，兩名男子進入松山分局中崙派出所後，不小心碰倒警用電腦，被警方壓制，過程中另5名男子也進到派出所了解情況，所幸未擴大事端。

台北市政府警察局。記者李隆揆／攝影
台北市政府警察局。記者李隆揆／攝影

教官 北市 計程車

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