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七旬老翁獨居家中驚見火燒厝 欲「舀水打火」令人鼻酸
嘉義縣朴子市文明南路50巷，今晚6時許驚傳火警，火勢延燒隔壁房屋，70歲獨居戴姓屋主當時正在一樓看電視，聞到濃煙嗆鼻發現屋外起火，竟想拿臉盆裝水打火，所幸警消到場時已逃離，無人傷亡。
嘉義縣消防局晚間6時07分獲報火警，現場是一棟3樓透天厝，朴子分隊到場時，1樓竄出火舌和濃煙，經逐層搜索，無人受困，火勢6點27分撲滅。
戴姓屋主表示他從台塑公司退休後便獨自一人住在老宅，子女都出外打拚；起火時他正在一樓看電視，聞到刺鼻煙味才聞聲而出，發現外面正在起火燃燒。
戴姓屋主表示，他當時在外面放了一輛機車，疑似漏油再加上屋外堆放大量紙箱致燃，事發後留在現場看著面目全非的老宅，樂觀地表示，「今天晚上二樓應該還可以睡」，隨即便進屋尋找他的眼鏡。
鄰居表示，當時聽到屋外傳來聲響和濃煙，出門一看發現對面燒起來，急忙打119，當時她問戴姓屋主怎麼還不逃，對方卻回應正在舀水打火，令人啼笑皆非的回答，也成此次火災的意外插曲。
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