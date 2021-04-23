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影／開到一半「人」掉下來！黃衣女橫躺馬路中 後車駕駛嚇傻

聯合報 / 記者陳筠青／即時報導

行車中，車輛沒將貨物繫好，開到一半東西就掉落的事件時有所聞，不過這次居然是「人」掉下來！

有網友提供行車記錄器畫面，在「爆料公社」發文，一輛小貨車在忠孝橋上因為車多暫停，後來車子啟動行進時，突然從後車斗掉出一個人，一名黃衣女子摔下車，躺在路中一動也不動。而小貨車跑了一段距離後，司機才發現，他下車回頭，卻不慌不忙的走過來，蹲下身與摔車的女子對話，後車駕駛還提醒他「要趕快叫救護車」。

網友看完影片後紛紛表示：「是喝茫了？還是睡死了啊？」、「看影片應該是腦袋著地暈過去了！」、「掉東西的我看多了，掉人還是第一次」、「坐車尾又沒有安全鏈條，車子一暴衝就掉下來了」、「司機怎麼不緊張的樣子？ 也沒有叫救護車，還先吸口菸咧！」

一輛小貨車在忠孝橋上因為車多暫停，後來車子啟動行進時，突然從後車斗掉出一個人，一名黃衣女子摔下車，躺在路中一動也不動。圖／截自爆料公社二社
一輛小貨車在忠孝橋上因為車多暫停，後來車子啟動行進時，突然從後車斗掉出一個人，一名黃衣女子摔下車，躺在路中一動也不動。圖／截自爆料公社二社

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