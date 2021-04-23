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挑戰北橫巴福古道縱走！登山隊員摔落山溝 警消救援送醫

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

台北市68歲張姓婦人昨天上午和登山隊挑戰北橫巴福越嶺古道縱走，中午約12點30分不慎摔落深山溝，警方據報立即通報巴陵消防分隊一同前往救援，搜救隊伍下午3點40分許與張女接觸，初步檢視頭部撕裂傷、雙腳有脫臼狀況、意識清楚，初步包紮固定用擔架輪流接抬張女下山，傍晚近6點到達拉拉山巨木園區，後續由消防隊送醫。

巴陵所副所長陳麟表示，巴福越嶺古道從新北市烏來區福山至復興區拉拉山全長約17公里，張女與另7名登山團員組隊挑戰巴福越嶺古道，一行人昨天早上9點抵達拉拉山巨木區，休息片刻接著往新北市烏來區福山方向走，從拉拉山出發整個路程幾乎都是下坡古道，張女於途中約13公里處腳步不穩，摔落近50公尺深山溝，同行團員立即趨前察看，惟張女雙腳有脫臼情形已無法行走，現場手機又沒訊號，一名團員立即往回走求援，行至15公里處手機有訊號隨即撥打電話向警方求援。

大溪警方表示，巴福越嶺古道為許多登山界山友欲挑戰路線，路線行經自然保留區，入山時需先向林務局申請許可後始得入山，民眾從事登山活動，除要注意天候外，需考量自身體能狀態，避免體力不支發生意外。

警消組隊趕往救援，用擔架接力台傷患下山。記者鄭國樑／翻攝
警消組隊趕往救援，用擔架接力台傷患下山。記者鄭國樑／翻攝
山路崎嶇，增加救援的難度。記者鄭國樑／翻攝
山路崎嶇，增加救援的難度。記者鄭國樑／翻攝

拉拉山

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