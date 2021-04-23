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桃園81歲長者騎車摔落路旁水田 龍潭暖警即刻救援送醫

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市龍潭分局中興派出所警員邱春松、謝明展昨天下午巡邏，行經龍潭區福龍路段時，見路旁有女子揮手於是上前了解，原來她發現1名81歲身障長者騎電動輔助車摔落路旁2公尺高的水田，面朝下趴在泥濘水裡，員警立即過去將老翁先行扶起，並通知消防救護隊員協助送醫，已無礙出院。

警員邱春松、謝明展發現老翁跌落稻田，全身泥巴還不斷呻吟，拉上來以後臉色蒼白身體疑有脫水不適，趕快提供茶水解渴後，再洗掉他臉上泥土，稍後問他才知道因為電動輔助車的踏板掉落水溝中，想要停車撿不慎摔落田裡。警方也隨著救護車到醫院，並連絡家人到醫院照顧他，最後還將長者的電動車送回他住所。

長者摔落田裡全身沾滿泥巴。記者鄭國樑／翻攝
長者摔落田裡全身沾滿泥巴。記者鄭國樑／翻攝

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