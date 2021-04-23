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7歲男童上柔道課 竟疑遭教練、學長多次重摔昏迷至今

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導

圖為兒童柔道示意圖，非新聞當事人。圖片來源／ingimage
圖為兒童柔道示意圖，非新聞當事人。圖片來源／ingimage

台中市豐原區南陽國小一年級的7歲黃姓男童，本月21日放學後在校外上柔道課，疑似遭教練、學長輪流多次重摔，造成男童當場嘔吐、昏迷，男童舅舅見狀，趕緊將男童送往豐原醫院急救，經緊急安排開顱手術，目前仍昏迷在加護病房觀察。中市府教育局將全力協助家長追究到底。

男童家屬表示，孩子才學柔道2周，還未學會柔道技巧，即被教練、學長重摔多次，男童多次求饒，但教練仍不為所動，導致孩子嘔吐，甚至最後倒地昏迷，氣得向警方報案。

醫院指出，男童到院時昏迷，抽蓄、瞳孔放大、顱內出血，經緊急開刀，目前插管中，昏迷指數3分，生命跡象不穩定，在加護病房觀察中。

柔道教練向警方坦承，教課過程中曾多次重摔並袈裟壓制男童。警方依過失傷害罪嫌將教練移送偵辦。

教育局指出，經查開班單位為台中市體育總會柔道委員會，上課地點位於瑞穗國小旁體育館地下室，該體育館由教育局委託瑞穗國小代管，無償提供給有需求的委員會使用，推廣體育活動，並於借用契約書內明定「不得有任何收益或營利行為」、「應採取相關體育活動之必要措施」，保障活動者安全。

教育局說，黃姓男童對柔道有興趣，卻在學習過程中不幸發生意外，教育局深感難過與遺憾，教育局除持續關心男童腦部救治與復原的進度，已請學校主動協助學生家長提供法律扶助，且必要時協助求償。此外，針對有關人員的疏失責任，教育局也將全力協助家長必定追究到底。

教育局 柔道

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