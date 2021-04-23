保健飲品別亂喝！妙齡女子過敏起紅疹、呼吸急促急求助

高雄市杉林區陳姓女子20日喝了保健飲品後全身起紅疹、呼吸急促，身體不適到站立不穩，最後在友人攙扶下到杉林消防分隊求助，所幸第一線人員處理得宜沒有惡化，今早到杉林分隊感謝救命之恩。

20日上午10點多，30歲陳姓女子在友人攙扶下步行進入杉林消防分隊求助。陳女說，她與朋友團購號稱有美顏效果的健康飲料，喝下一瓶，不久全身起疹子，「喉嚨緊緊的」，隨後開始覺得呼吸困難，不知道為何如此。

杉林分隊高級救護技術員陳茂軒說，病患喝的飲品疑似含有動植物萃取蛋白質，當天從病患症狀判斷，懷疑她身體出現嚴重過敏反應，當下給予肌肉注射腎上腺素，隨即送往醫院治療，就醫後返家休息。