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保健飲品別亂喝！妙齡女子過敏起紅疹、呼吸急促急求助
高雄市杉林區陳姓女子20日喝了保健飲品後全身起紅疹、呼吸急促，身體不適到站立不穩，最後在友人攙扶下到杉林消防分隊求助，所幸第一線人員處理得宜沒有惡化，今早到杉林分隊感謝救命之恩。
20日上午10點多，30歲陳姓女子在友人攙扶下步行進入杉林消防分隊求助。陳女說，她與朋友團購號稱有美顏效果的健康飲料，喝下一瓶，不久全身起疹子，「喉嚨緊緊的」，隨後開始覺得呼吸困難，不知道為何如此。
杉林分隊高級救護技術員陳茂軒說，病患喝的飲品疑似含有動植物萃取蛋白質，當天從病患症狀判斷，懷疑她身體出現嚴重過敏反應，當下給予肌肉注射腎上腺素，隨即送往醫院治療，就醫後返家休息。
義大醫學急診醫學部主任張釗慎指出，每個人的過敏原不同，反應也不一樣，輕則皮膚起紅疹發癢，重則發生呼吸困難及血壓降低等嚴重過敏症狀；此名病患因過敏導致喉頭水腫徵狀，救護員依照醫囑注射腎上腺素，避免病患後續惡化成插管的可能性。
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