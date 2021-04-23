影／後視鏡呢？超車擦撞砂石車 機車騎士險爆頭

行車要超車時，還是要留意周圍車況，特別是後方有無來車。有網友在臉書社團「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」PO出一段影片，一名機車騎士疑似因為被前方一輛計程車擋道，她想從計程車左方超車，但未留意後方。此時一輛砂石車剛好從後方開來，機車擦撞到砂石車，騎士摔落大車輪邊，差點爆頭送命，驚嚇度破表！

網友看完影片，都替這位女騎士捏把冷汗，也紛紛留言：「這種騎法，真不要命！」、「要鑽也看一下旁邊，這次運氣好而已」、「都不看後照鏡，到底哪來的勇氣？」、「貨車防捲籠發揮作用，還好有防捲擋板」、「等等，這計程車為什麼開機車優先道？」、「珍惜生命，遠離大車，真的有這麼難？」、「上天再給你一次機會，下次可能沒那麼好運了」。 一名機車騎士疑似因為被前方一輛計程車擋道，她想從計程車左方超車，但未留意後方。此時一輛砂石車剛好從後方開來，機車擦撞到砂石車，騎士摔落大車輪邊，差點爆頭送命。圖／翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」