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彰化休旅車對撞農用曳引車 車頭均毀兩駕駛重傷送醫　

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣二水鄉民生路與堤防路口今天發生車禍，葉姓男子駕駛休旅車和賴姓男子駕駛的農用曳引車對撞，兩人都卡在車內，葉男滿臉是血，意識不清，賴姓農民意識清楚，兩人都送往醫院急救，目前沒生命危險。

警方調查，葉男（28歲）今天駕駛休旅車從二水鄉到溪州鄉，賴男（38歲）駕駛農用曳引車從溪州鄉到二水鄉，在民生路口與堤防路口對撞，休旅車頭全毀，曳引車車頭歪一邊，路人見狀連忙通報119，田中和二水的消防分隊到場，使用破壞器材把兩名駕駛人從變形車頭救出，分別送到員林基督教醫院、彰化基督教醫院。

葉男臉部撕裂傷、左大腿骨折，意識不清；賴姓農民胸部紅腫瘀血、左大腿骨折，右腳撕裂傷，意識清楚。警方事後檢查這條路段沒路口監視錄影器，也沒交通號誌，是一條直路但路面較窄狹，兩車為何對撞，警方將待葉男清醒後訊問以釐清交通事故發生原因。

彰化縣二水鄉發生農用曳引車和休旅車對撞的交通事故，兩名駕駛人都重傷，消防人員前往搶救。圖／消防局提供
彰化縣二水鄉發生農用曳引車和休旅車對撞的交通事故，兩名駕駛人都重傷，消防人員前往搶救。圖／消防局提供

休旅車 農民 骨折

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