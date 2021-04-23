彰化休旅車對撞農用曳引車 車頭均毀兩駕駛重傷送醫　

彰化縣二水鄉民生路與堤防路口今天發生車禍，葉姓男子駕駛休旅車和賴姓男子駕駛的農用曳引車對撞，兩人都卡在車內，葉男滿臉是血，意識不清，賴姓農民意識清楚，兩人都送往醫院急救，目前沒生命危險。

警方調查，葉男（28歲）今天駕駛休旅車從二水鄉到溪州鄉，賴男（38歲）駕駛農用曳引車從溪州鄉到二水鄉，在民生路口與堤防路口對撞，休旅車頭全毀，曳引車車頭歪一邊，路人見狀連忙通報119，田中和二水的消防分隊到場，使用破壞器材把兩名駕駛人從變形車頭救出，分別送到員林基督教醫院、彰化基督教醫院。