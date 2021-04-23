快訊

再出現本土案例！華航機師疑釀清真寺群聚

台南市善化區一男一女在家中遭槍擊 倒臥血泊中身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

來電稱「兒遭毒打、將斷手腳」　8旬老婦險遭詐48萬

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

81歲黃姓老婦日前接獲不明來電，對方稱黃婦兒子捲入毒品案，遭人毒打甚至準備斷其手腳，需支付48萬元才能脫困，黃婦聽聞後，慌忙前往住家附近銀行，要匯款至指定帳戶，所幸行員察覺異狀，及時報警處理，才識破詐團詐術，保住黃婦積蓄。

警方調查，黃婦當天接獲詐團來電，對方自稱是兒子的朋友，指黃婦兒子因捲入毒品案，遭到黑吃黑，被同行押走毒打，若收不到48萬元賠償金，歹徒就要將打斷其手腳。

黃婦聽聞兒子受困，心急如焚，電話那頭又稱「可以幫忙轉送贖金」，她立刻帶著提款卡出門，到住家附近的台銀南昌分行準備匯款，但黃婦臨櫃，面對行員關懷提問，卻交代不清匯款用途，行員即報警處理。

轄區南昌路派出所警員陳明揚、黃煒哲到場後，黃婦先是表示，匯款是要給兒子買車用的，但卻答不出兒子要買什麼車型、哪家車廠的車，員警判斷黃婦是遭受詐騙，進一步說明常見詐騙手法，黃婦才坦承接到不明來電，此行是要匯款救出兒子。

警方隨後調查，發現黃婦接到的來電，電話號碼早已被列為警示門號，確定是詐騙集團在行騙，黃婦這才相信自己受騙，幸未將積蓄匯出。

警方呼籲，民眾勿依電話指示操作ATM，號碼前有+號的來電切勿接聽，若接到可疑電話，應撥打165或110專線確認，以免若入詐騙集團圈套中。

南昌路派出所警員陳明揚、黃煒哲到場阻詐。記者李隆揆／翻攝
南昌路派出所警員陳明揚、黃煒哲到場阻詐。記者李隆揆／翻攝
警方進一步說明常見詐騙手法，黃婦才坦承接到不明來電。記者李隆揆／翻攝
警方進一步說明常見詐騙手法，黃婦才坦承接到不明來電。記者李隆揆／翻攝

詐騙集團 毒品

延伸閱讀

台灣詐騙集團多到爆？新莊刑警竟1周2次「巧遇」車手

中市議員遭詐騙集團冒名 2友人被騙匯款200多萬

網路賣家接到購物失敗通知先別慌 可能是詐團騙錢手法

台詐團假冒公安騙旅外中國人 刑事局逮15嫌法辦

相關新聞

「假冒埔里甘泉」 抽溪湖地下水賣到彰化11鄉鎮 業者50萬交保

今年乾旱，彰化縣部分鄉鎮被分區供5停2，越來越多民眾購買「山泉水」飲用，彰化地檢署接獲檢舉，有水源業者抽用溪湖鎮地下水假...

彰化縣休旅車對撞農用曳引車車頭均毀　兩駕駛重傷送醫　

彰化縣二水鄉民生路與堤防路口今天發生車禍，葉姓男子駕駛休旅車和賴姓男子駕駛的農用曳引車對撞，兩人都卡在車內，葉男滿臉是血...

台東70歲男子駕動力飛行傘疑因風勢迫降 頭部外傷送醫

台東1名70歲鄧姓男子今天駕動力飛行傘於都蘭海邊上空，疑似因風勢因素迫降於海邊上，消防局獲報抵達現場救援，所幸鄧男意識清...

來電稱「兒遭毒打、將斷手腳」　8旬老婦險遭詐48萬

81歲黃姓老婦日前接獲不明來電，對方稱黃婦兒子捲入毒品案，遭人毒打甚至準備斷其手腳，需支付48萬元才能脫困，黃婦聽聞後，...

女假借缺錢吃飯向8旬老翁搜刮6000元 蓋車牌逃逸仍遭逮

屏東縣一名李姓女子（60歲）日前騎著機車，行經內埔東寧路時，以缺錢吃飯為由向一名82歲黃姓老翁借錢；黃聽聞後，原本好意要...

影／女教師走路拒盤查變妨害公務現行犯 律師這樣說

教非洲鼓的女老師在桃園市中壢遇警員盤查，因為堅持自己只是走在路上，認為無緣無故被要求提供身份證字號核對，不願意配合並一直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。