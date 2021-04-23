來電稱「兒遭毒打、將斷手腳」　8旬老婦險遭詐48萬

81歲黃姓老婦日前接獲不明來電，對方稱黃婦兒子捲入毒品案，遭人毒打甚至準備斷其手腳，需支付48萬元才能脫困，黃婦聽聞後，慌忙前往住家附近銀行，要匯款至指定帳戶，所幸行員察覺異狀，及時報警處理，才識破詐團詐術，保住黃婦積蓄。

警方調查，黃婦當天接獲詐團來電，對方自稱是兒子的朋友，指黃婦兒子因捲入毒品案，遭到黑吃黑，被同行押走毒打，若收不到48萬元賠償金，歹徒就要將打斷其手腳。

黃婦聽聞兒子受困，心急如焚，電話那頭又稱「可以幫忙轉送贖金」，她立刻帶著提款卡出門，到住家附近的台銀南昌分行準備匯款，但黃婦臨櫃，面對行員關懷提問，卻交代不清匯款用途，行員即報警處理。

轄區南昌路派出所警員陳明揚、黃煒哲到場後，黃婦先是表示，匯款是要給兒子買車用的，但卻答不出兒子要買什麼車型、哪家車廠的車，員警判斷黃婦是遭受詐騙，進一步說明常見詐騙手法，黃婦才坦承接到不明來電，此行是要匯款救出兒子。

警方隨後調查，發現黃婦接到的來電，電話號碼早已被列為警示門號，確定是詐騙集團在行騙，黃婦這才相信自己受騙，幸未將積蓄匯出。