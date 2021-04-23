聽新聞
test
0:00 / 0:00
來電稱「兒遭毒打、將斷手腳」 8旬老婦險遭詐48萬
81歲黃姓老婦日前接獲不明來電，對方稱黃婦兒子捲入毒品案，遭人毒打甚至準備斷其手腳，需支付48萬元才能脫困，黃婦聽聞後，慌忙前往住家附近銀行，要匯款至指定帳戶，所幸行員察覺異狀，及時報警處理，才識破詐團詐術，保住黃婦積蓄。
警方調查，黃婦當天接獲詐團來電，對方自稱是兒子的朋友，指黃婦兒子因捲入毒品案，遭到黑吃黑，被同行押走毒打，若收不到48萬元賠償金，歹徒就要將打斷其手腳。
黃婦聽聞兒子受困，心急如焚，電話那頭又稱「可以幫忙轉送贖金」，她立刻帶著提款卡出門，到住家附近的台銀南昌分行準備匯款，但黃婦臨櫃，面對行員關懷提問，卻交代不清匯款用途，行員即報警處理。
轄區南昌路派出所警員陳明揚、黃煒哲到場後，黃婦先是表示，匯款是要給兒子買車用的，但卻答不出兒子要買什麼車型、哪家車廠的車，員警判斷黃婦是遭受詐騙，進一步說明常見詐騙手法，黃婦才坦承接到不明來電，此行是要匯款救出兒子。
警方隨後調查，發現黃婦接到的來電，電話號碼早已被列為警示門號，確定是詐騙集團在行騙，黃婦這才相信自己受騙，幸未將積蓄匯出。
警方呼籲，民眾勿依電話指示操作ATM，號碼前有+號的來電切勿接聽，若接到可疑電話，應撥打165或110專線確認，以免若入詐騙集團圈套中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言