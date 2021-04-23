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女假借缺錢吃飯向8旬老翁搜刮6000元 蓋車牌逃逸仍遭逮

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東縣一名李姓女子（60歲）日前騎著機車，行經內埔東寧路時，以缺錢吃飯為由向一名82歲黃姓老翁借錢；黃聽聞後，原本好意要給她100元，豈料，李女竟從老翁身上搜刮6000現金後逃離。過程中，李女為躲避查緝，還將包包遮著車牌，事後黃姓老翁報警，警方循線前往李女住處逮人，警詢後，將她依搶奪罪移送。

據了解，李女本身無業，有竊盜前科，昨天上午10時許，騎著機車，隨機找尋下手對象，行經內埔東寧路時，以缺錢吃飯為由向黃姓老翁借錢。起初，黃姓老翁好意要給李女100元，豈料，李女竟從老翁身上搜刮6000現金後逃離。

黃姓老翁遭搶當下，試圖上前追趕，卻不慎跌倒，讓李女脫逃。事後，黃姓老翁在家人陪同下，向警方報案。

李女犯案時，雖以黑色包包遮住車牌躲避查緝，但警方仍依逃逸路線、犯案衣物等相關特徵，掌握犯嫌特徵，並於10個小時內，前往李女為於新埤的住處逮人。警詢後，將李女依搶奪罪移送。

李姓女子（60歲）犯案時，以黑色包包遮住車牌躲避查緝。記者陳弘逸／翻攝
李姓女子（60歲）犯案時，以黑色包包遮住車牌躲避查緝。記者陳弘逸／翻攝
李姓女子（60歲）以缺錢吃飯為由向黃姓老翁借錢，卻搜刮老翁身上6000現金後逃離，警循線逮人，將李女依搶奪罪移送。記者陳弘逸／翻攝
李姓女子（60歲）以缺錢吃飯為由向黃姓老翁借錢，卻搜刮老翁身上6000現金後逃離，警循線逮人，將李女依搶奪罪移送。記者陳弘逸／翻攝
李姓女子（60歲）犯案時，以黑色包包遮住車牌躲避查緝。記者陳弘逸／翻攝
李姓女子（60歲）犯案時，以黑色包包遮住車牌躲避查緝。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣 竊盜

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