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影／女教師走路拒盤查變妨害公務現行犯 律師這樣說

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

教非洲鼓的女老師在桃園市中壢遇警員盤查，因為堅持自己只是走在路上，認為無緣無故被要求提供身份證字號核對，不願意配合並一直要離開現場，最後被警方壓制上銬以妨害公務罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

律師蔡正傑表示，基本上警察不會無端找麻煩，也不會以虛捏沒有效率、無端擾民的方式執法，現場應該是有一些情況，使員警依據經驗判斷，對於某些可疑的情形行使職權積極作為，只要不是侵犯人權，民眾還是可以配合，警察職權行使法也給警察在這方面給予執法的空間。

女老師個人臉書平時只有兩位數的瀏覽量，最多也不過上百，她把自己的遭遇在臉書上描述以後，瀏覽量至今天中午將近5000，1000多人次留言，2300以上個分享，引起熱議。

網友正反意見都有，不過多數人支持女老師，質疑警方是否執法過當，也有一些網友描述自己被盤查的經驗。一位網友說自己無緣無故被攔查過好幾次，雖然配拿出證件或是報身分證號碼，警察查沒事也沒有為難他，「但警察也不能隨便去強制盤查人吧？」何況女老師只是很正常的在走路，「還是她邊走邊吃的原因，校園糾察隊嗎」？

中壢警分局今天說明，警員以委婉的態度依照警察職權行使法第6條第1項第6款查證身分，其實只要民眾配合提供資料，不要1分鐘即可完成，詹女士卻要我們陪同到其工作場所，顯不合常理。在查證的過程中，詹女士不配合，並以言詞辱罵執勤員警，經多次勸導無效後，依妨害公務移送桃園地檢署偵辦。

分局長陳錦坤表示，這次個案發生地點屬於治安加強重點區域，本案引起社會大眾關注，分局內部會策進，以更委婉的方式，有效來維護社會治安，保障鄉親生命財產安全。

女老師在中壢區新興路遇上警方盤查。記者鄭國樑／攝影
女老師在中壢區新興路遇上警方盤查。記者鄭國樑／攝影
女老師在中壢區新興路遇上警方盤查。記者鄭國樑／翻攝
女老師在中壢區新興路遇上警方盤查。記者鄭國樑／翻攝

警察 妨害公務

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