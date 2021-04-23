快訊

再出現本土案例！華航機師疑釀清真寺群聚

台南市善化區一男一女在家中遭槍擊 倒臥血泊中身亡

國道超跑小牛撞大牛 客運司機幫滅火獲表揚

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

國道日前發生藍寶堅尼「小牛撞大牛」3車追撞事故，事故當時，藍寶堅尼藍色大牛車底起火，駕駛下車揮手求援，駕駛客運行經此處的郭惠澤（50歲）見狀，立即停車協助滅火，才未釀成火燒車事故。事後，郭見義勇為的行為被錄下PO網，客運公司也將對他的英勇事蹟給予表揚。

這起事故發生於，21日上午11時許，國道1號南下311.3公里、台南路段，一輛金色藍寶堅尼（小牛），追撞藍色藍寶堅尼（大牛），後又推撞前方另輛國產轎車，釀成3車連續追撞事故。事故當下，大牛車底冒煙起火，駕駛客運行經此處郭惠澤見狀，立即停車協助滅火。

郭惠澤回顧，當時看到路旁發生事故，眼見遭撞的藍色藍寶堅尼車底冒煙，路旁有人揮手求援，且火勢有逾來愈大的趨勢，便注意前後車況，安全無虞時，趕緊拿起客運內配置的滅火器下車協助滅火。

郭惠澤協助將火撲滅後，便趕緊上車，向乘客致歉，乘客對司機下車救火導致行程耽誤，沒有任何怨言；客運到站後，乘客也紛紛讚揚郭男見義勇為的行為。

郭惠澤認為，在乘客安全的前提之下，協助有需要幫忙的人，也是他應該做的事情。

據了解，郭惠澤為屏東市人，以往都在外縣市工作，為了照顧年邁父母，7年多前，返鄉投入客運業，現職為國光客運屏東站編制駕駛，駕駛路線主要以屏東、台南、台中、台北為主。

國光客運屏東站站長林建志表示，郭惠澤表現良好，平時默默為公司付出，也相當熱心、敬業，對於他這次見義勇為的行為，公司將會給予獎勵。

國光客運駕駛郭惠澤（50歲）眼見藍色藍寶堅尼（大牛）車底冒煙，便注意前後車況，安全無虞時，趕緊拿起客運內配置的滅火器下車協助滅火。記者陳弘逸／翻攝自臉書
國光客運駕駛郭惠澤（50歲）眼見藍色藍寶堅尼（大牛）車底冒煙，便注意前後車況，安全無虞時，趕緊拿起客運內配置的滅火器下車協助滅火。記者陳弘逸／翻攝自臉書
國光客運駕駛郭惠澤（50歲）擁有7年資歷，這次見義勇為的行為，國光客運將會給予獎勵。
國光客運駕駛郭惠澤（50歲）擁有7年資歷，這次見義勇為的行為，國光客運將會給予獎勵。
國光客運駕駛郭惠澤（50歲）眼見藍色藍寶堅尼（大牛）車底冒煙，便注意前後車況，安全無虞時，趕緊拿起客運內配置的滅火器下車協助滅火。記者陳弘逸／翻攝自臉書
國光客運駕駛郭惠澤（50歲）眼見藍色藍寶堅尼（大牛）車底冒煙，便注意前後車況，安全無虞時，趕緊拿起客運內配置的滅火器下車協助滅火。記者陳弘逸／翻攝自臉書

藍寶堅尼 屏東

延伸閱讀

中國駐外使館連續滅火 稱新疆種族滅絕是謊言

霧峰山區連兩天起火 消防員摸黑揹噴霧機步行2公里滅火

影／首次使用滅火彈！魚池尖山森林火災傍晚全部撲滅

消防員火場滅火燙傷 手指起2水泡大如「鴿子蛋」

相關新聞

「假冒埔里甘泉」 抽溪湖地下水賣到彰化11鄉鎮 業者50萬交保

今年乾旱，彰化縣部分鄉鎮被分區供5停2，越來越多民眾購買「山泉水」飲用，彰化地檢署接獲檢舉，有水源業者抽用溪湖鎮地下水假...

彰化縣休旅車對撞農用曳引車車頭均毀　兩駕駛重傷送醫　

彰化縣二水鄉民生路與堤防路口今天發生車禍，葉姓男子駕駛休旅車和賴姓男子駕駛的農用曳引車對撞，兩人都卡在車內，葉男滿臉是血...

台東70歲男子駕動力飛行傘疑因風勢迫降 頭部外傷送醫

台東1名70歲鄧姓男子今天駕動力飛行傘於都蘭海邊上空，疑似因風勢因素迫降於海邊上，消防局獲報抵達現場救援，所幸鄧男意識清...

來電稱「兒遭毒打、將斷手腳」　8旬老婦險遭詐48萬

81歲黃姓老婦日前接獲不明來電，對方稱黃婦兒子捲入毒品案，遭人毒打甚至準備斷其手腳，需支付48萬元才能脫困，黃婦聽聞後，...

女假借缺錢吃飯向8旬老翁搜刮6000元 蓋車牌逃逸仍遭逮

屏東縣一名李姓女子（60歲）日前騎著機車，行經內埔東寧路時，以缺錢吃飯為由向一名82歲黃姓老翁借錢；黃聽聞後，原本好意要...

影／女教師走路拒盤查變妨害公務現行犯 律師這樣說

教非洲鼓的女老師在桃園市中壢遇警員盤查，因為堅持自己只是走在路上，認為無緣無故被要求提供身份證字號核對，不願意配合並一直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。