國道超跑小牛撞大牛 客運司機幫滅火獲表揚

國道日前發生藍寶堅尼「小牛撞大牛」3車追撞事故，事故當時，藍寶堅尼藍色大牛車底起火，駕駛下車揮手求援，駕駛客運行經此處的郭惠澤（50歲）見狀，立即停車協助滅火，才未釀成火燒車事故。事後，郭見義勇為的行為被錄下PO網，客運公司也將對他的英勇事蹟給予表揚。

這起事故發生於，21日上午11時許，國道1號南下311.3公里、台南路段，一輛金色藍寶堅尼（小牛），追撞藍色藍寶堅尼（大牛），後又推撞前方另輛國產轎車，釀成3車連續追撞事故。事故當下，大牛車底冒煙起火，駕駛客運行經此處郭惠澤見狀，立即停車協助滅火。

郭惠澤回顧，當時看到路旁發生事故，眼見遭撞的藍色藍寶堅尼車底冒煙，路旁有人揮手求援，且火勢有逾來愈大的趨勢，便注意前後車況，安全無虞時，趕緊拿起客運內配置的滅火器下車協助滅火。

郭惠澤協助將火撲滅後，便趕緊上車，向乘客致歉，乘客對司機下車救火導致行程耽誤，沒有任何怨言；客運到站後，乘客也紛紛讚揚郭男見義勇為的行為。

郭惠澤認為，在乘客安全的前提之下，協助有需要幫忙的人，也是他應該做的事情。

據了解，郭惠澤為屏東市人，以往都在外縣市工作，為了照顧年邁父母，7年多前，返鄉投入客運業，現職為國光客運屏東站編制駕駛，駕駛路線主要以屏東、台南、台中、台北為主。