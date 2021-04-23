75歲翁午餐後騎輔助車跨越後龍溪 迷途35小時凌晨尋獲

苗栗縣公館鄉75歲吳姓老翁前天中午用餐後，獨自騎電動輔助車外出散心，不料到晚間都未返家，他的右手截肢、左腿手術行動不便，且有重聽，家人焦急不已；苗栗警分局前晚接獲報案，與山城救難協會人員協助搜尋，在公館鶴岡逐戶探訪並交叉比對路口監視畫面，研判老翁往苗栗市方向而去，連續搜尋多時，今天凌晨零時許終於在苗栗新東街一處巷內發現老翁，此時距他離家已35小時，老翁被尋獲時神情恍惚，聲稱「剛從台北騎回來」。

苗栗警察分局鶴岡派出所值班員警21日晚間接獲吳姓鄉民報案，他的父親右手截肢、左腿開刀行動不便，且患有重聽，中午吃完午餐後獨自騎乘電動輔助車外出，卻一直未見返家，請警方派員協助。

鶴岡所長陳仁康立即聯繫山城救難協會派員協助搜尋，並召集所內徐振家、謝其叡、范東益、藍偉誠及葉奇隆等員警，與救難協會成員、家屬研議分配搜尋任務；員警調閱道路周邊路口監視系統，追查老翁可能行駛的路線軌跡，同時眾人也在鶴岡地區逐戶探訪，將探訪結果與路口監視器畫面交叉比對，發現老翁行經新東大橋往苗栗市區方向行走，隨即通報線上巡邏員警與救難人員前往尋找。

但眾人在沿線的大馬路上尋找都未發現，遂決定擴大範圍搜尋，往道路兩旁巷道進行地毯式搜尋，今天凌晨零時30分左右，搜尋人員進到苗栗市新東街一處小巷弄的土地公廟附近，終於發現吳姓老翁騎著電動輔助車現身，老翁從外出迷途到尋獲前已歷經35小時，因長時間未進食，被發現雙眼無神、精神恍惚，還跟大家說「從台北回來！」，老翁經檢查身體無大礙，家屬喜極而泣，對警方動員與山城救難協會全力搜尋表達萬分感謝。