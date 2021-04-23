快訊

再出現本土案例！華航機師疑釀清真寺群聚

台南市善化區一男一女在家中遭槍擊 倒臥血泊中身亡

聽新聞
test
0:00 / 0:00

砂石車自撞護欄占台64線車道塞爆 新北：檢討應變措施

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導

新北市台64線快速公路西向八里端台北港出口前，今天清晨5時29分有1輛曳引砂石車自撞護欄，車頭幾乎全毀占用所有車道，新北交通局指出，事發立刻啟動第一級交通敏感地區緊急應變小組，但仍造成大塞車，將檢討改善應變作為，減少民怨。

37歲林姓司機駕駛今駕駛砂石車，卻在台64線西行往台北港方向約0.9公里處翻覆，猛烈撞擊把護欄隔音牆撞出1大缺口，車頭幾乎全毀，與車斗反折後失控偏滑撞上中央分隔島停下，造成滿地泥濘、碎片，全線交通完全中斷。

交通局表示，交通局、警察局、交通大隊、消防局、環保局、區公所總動員，全力救受傷的砂石車駕駛並處理事故車輛拖吊作業及路面油汙清除外，八里、五股和各轄區警力更配合改道緊急措施，指揮疏導車流。

交通局長鍾鳴時也進駐交控中心，鍾鳴時表示，由於車頭全毀因此調派大型起重車先將車頭與車斗切割分離後，再分開拖離現場，事故於上午10時20分許恢復通車，員警並持續近30分鐘終將回堵車流紓解

鍾鳴時說，事故占用全線車道，拖吊處理不易，交控中心不斷地透過CMS、警廣及臉書社群播報事故及改道訊息，現場員警也疏導車輛，提早改下五股一凌雲路匝道、八里中華路匝道，但仍造成嚴重塞車，相關作為缺失會立即檢討。

新北市台64線快速公路西向八里端台北港出口前，今天清晨5時29分有1輛曳引砂石車自撞護欄，車頭幾乎全毀占用所有車道。圖／新北交通局提供
新北市台64線快速公路西向八里端台北港出口前，今天清晨5時29分有1輛曳引砂石車自撞護欄，車頭幾乎全毀占用所有車道。圖／新北交通局提供
新北市台64線快速公路西向八里端台北港出口前，今天清晨5時29分有1輛曳引砂石車自撞護欄，車頭幾乎全毀占用所有車道。圖／新北交通局提供
新北市台64線快速公路西向八里端台北港出口前，今天清晨5時29分有1輛曳引砂石車自撞護欄，車頭幾乎全毀占用所有車道。圖／新北交通局提供
新北市台64線快速公路西向八里端台北港出口前，今天清晨5時29分有1輛曳引砂石車自撞護欄，車頭幾乎全毀占用所有車道。圖／新北交通局提供
新北市台64線快速公路西向八里端台北港出口前，今天清晨5時29分有1輛曳引砂石車自撞護欄，車頭幾乎全毀占用所有車道。圖／新北交通局提供
新北市台64線快速公路西向八里端台北港出口前，今天清晨5時29分有1輛曳引砂石車自撞護欄，車頭幾乎全毀占用所有車道。圖／新北交通局提供
新北市台64線快速公路西向八里端台北港出口前，今天清晨5時29分有1輛曳引砂石車自撞護欄，車頭幾乎全毀占用所有車道。圖／新北交通局提供

八里

延伸閱讀

響應世界書香日　侯友宜推薦這本書了解新北在地文化

台64線西向八里端砂石車自撞護欄 　交通中斷用路人請提早改道！

新北經發局官員疑被說閒話 查下屬群組對話紀錄

砂石車與機車車禍 16歲騎士送醫不治

相關新聞

「假冒埔里甘泉」 抽溪湖地下水賣到彰化11鄉鎮 業者50萬交保

今年乾旱，彰化縣部分鄉鎮被分區供5停2，越來越多民眾購買「山泉水」飲用，彰化地檢署接獲檢舉，有水源業者抽用溪湖鎮地下水假...

彰化縣休旅車對撞農用曳引車車頭均毀　兩駕駛重傷送醫　

彰化縣二水鄉民生路與堤防路口今天發生車禍，葉姓男子駕駛休旅車和賴姓男子駕駛的農用曳引車對撞，兩人都卡在車內，葉男滿臉是血...

台東70歲男子駕動力飛行傘疑因風勢迫降 頭部外傷送醫

台東1名70歲鄧姓男子今天駕動力飛行傘於都蘭海邊上空，疑似因風勢因素迫降於海邊上，消防局獲報抵達現場救援，所幸鄧男意識清...

來電稱「兒遭毒打、將斷手腳」　8旬老婦險遭詐48萬

81歲黃姓老婦日前接獲不明來電，對方稱黃婦兒子捲入毒品案，遭人毒打甚至準備斷其手腳，需支付48萬元才能脫困，黃婦聽聞後，...

女假借缺錢吃飯向8旬老翁搜刮6000元 蓋車牌逃逸仍遭逮

屏東縣一名李姓女子（60歲）日前騎著機車，行經內埔東寧路時，以缺錢吃飯為由向一名82歲黃姓老翁借錢；黃聽聞後，原本好意要...

影／女教師走路拒盤查變妨害公務現行犯 律師這樣說

教非洲鼓的女老師在桃園市中壢遇警員盤查，因為堅持自己只是走在路上，認為無緣無故被要求提供身份證字號核對，不願意配合並一直...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。