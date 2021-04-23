砂石車自撞護欄占台64線車道塞爆 新北：檢討應變措施

新北市台64線快速公路西向八里端台北港出口前，今天清晨5時29分有1輛曳引砂石車自撞護欄，車頭幾乎全毀占用所有車道，新北交通局指出，事發立刻啟動第一級交通敏感地區緊急應變小組，但仍造成大塞車，將檢討改善應變作為，減少民怨。

37歲林姓司機駕駛今駕駛砂石車，卻在台64線西行往台北港方向約0.9公里處翻覆，猛烈撞擊把護欄隔音牆撞出1大缺口，車頭幾乎全毀，與車斗反折後失控偏滑撞上中央分隔島停下，造成滿地泥濘、碎片，全線交通完全中斷。

交通局表示，交通局、警察局、交通大隊、消防局、環保局、區公所總動員，全力救受傷的砂石車駕駛並處理事故車輛拖吊作業及路面油汙清除外，八里、五股和各轄區警力更配合改道緊急措施，指揮疏導車流。

交通局長鍾鳴時也進駐交控中心，鍾鳴時表示，由於車頭全毀因此調派大型起重車先將車頭與車斗切割分離後，再分開拖離現場，事故於上午10時20分許恢復通車，員警並持續近30分鐘終將回堵車流紓解