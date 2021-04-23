遭白蟻蛀蝕 社區大樹突倒塌！壓死中庭乘涼老婦

桃園江姓老婦在自家社區中庭休息時，1顆黑板樹突倒塌壓死她，家屬控訴社區趙姓主委、管理維護公司蔡姓主任過失致死。檢方查，黑板樹外觀看不出異狀，經農業局鑑定發現是白蟻蛀蝕，但趙、蔡並非農業病蟲害專家，認定沒有違反注意義務，認為2人嫌疑不足不起訴。

江的家屬指出，趙女（46歲）、蔡男（51歲）擔任社區主委、管理維護公司主任，對於社區內種植的樹木應有注意事項，卻沒查知有無遭白蟻侵蝕、腐朽而可能倒塌，疏未注意予以改善。

結果2019年6月9日江婦坐在社區中庭休息，1棵黑板樹因木質部被白蟻蛀蝕腐朽，突然倒塌當場擊中江，害她腰椎、骨盆多處骨折慘死，控訴趙、蔡涉嫌過失致死。

檢方訊時，趙、蔡均矢口否認犯行，趙辯稱自己是主委負責綜理、策劃及督導社區一般事務，並不具備樹木病蟲害防治專業，樹木養護工程委由管理公司處理，不是他職權範圍內；蔡則說，他們公司僅和社區簽約割草、修剪樹枝，倒塌的樹事前生命旺盛，看不出遭蛀蝕，自已也非蟲害專家。

檢方查，倒塌的黑板樹從外觀來看，其樹幹結實、頂端樹葉茂盛，看不出有何異狀，另桃園市府農業局事發2天後到場會勘，確認樹木是因白蟻、腐朽病侵害才導致樹幹脆弱倒塌。

檢方指出，以非植物病蟲害專業人士而言，日常生活中無從查知樹木內部已遭侵害而有倒塌危險，事前也沒住戶提醒社區應動用經費，就庭院內大樹做安全性檢查，趙、蔡雖因契約關係而有「作為義務」，但不是農業、植物病蟲害專家。