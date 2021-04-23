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影／命大！澎湖吊車翻覆險落海 司機卡夾縫撿回一命

聯合報 / 記者林保光／即時報導

澎湖縣白沙鄉赤崁村國福造船廠前，今天上午1輛吊臂卡車在吊船作業時不慎翻覆，不但吊車在岸際險些落海，在車旁正操作吊臂的司機也在車子翻覆瞬間，幾乎被23噸的吊車壓中，幸好吊臂翻落堤岸時，吊臂長度足以撐入海底，不但吊車沒落水，司機也在吊車與堤岸的縫隙間撿回一命。

據警、消了解，今天上午7點40分左右，吊車司機鄭姓男子（62歲）在澎湖縣白沙鄉赤崁村國福造船廠前，正操作吊臂伸向港內，準備將水上的遊艇吊上岸上架維修，但他操作吊臂前，忘了先伸展吊臂車兩旁的支撐架，便直接伸出吊臂，一時吊車重心不穩，向海面傾斜翻覆。

當時鄭姓司機不巧就吊車左側，靠海操作吊臂，吊車翻覆時，正向他的方向傾倒，他無處閃避，旁人目睹他被壓在車下，吃驚大叫，連忙向消防局求救。

澎湖縣消防局獲報，立即派遣白沙消防分隊及救護車輛4車8人趕往搶救，發現吊車翻覆時，正巧因吊臂伸出的長度，撐在水底，吊車就懸在堤岸和海面之間，也因吊臂在吊車與堤岸間撐出的三角空隙，鄭姓司機才沒被吊車壓中，而在夾縫中驚險撿回一命。

不過，鄭的雙腿被車頭與堤岸護欄夾住，無法脫困，警、消和在場漁工協力以繩索固定車體，猛拉車體，救護人員才順利救出鄭姓司機，送往衛生福利部澎湖醫院急救，僅雙腳多處挫傷，意識清楚已無大礙。

澎湖1輛吊車今天在港邊作業翻覆，險些落海，警、消及漁工協力拉車體救夾縫中的司機。記者林保光／翻攝
澎湖1輛吊車今天在港邊作業翻覆，險些落海，警、消及漁工協力拉車體救夾縫中的司機。記者林保光／翻攝
吊車司機鄭姓男子在夾縫中未被吊車壓中，消防隊員正助他脫困。記者林保光／翻攝
吊車司機鄭姓男子在夾縫中未被吊車壓中，消防隊員正助他脫困。記者林保光／翻攝
澎湖1輛吊車今天在港邊作業翻覆，險些落海。記者林保光／翻攝
澎湖1輛吊車今天在港邊作業翻覆，險些落海。記者林保光／翻攝
澎湖1輛吊車今天在港邊作業翻覆，險些落海。記者林保光／翻攝
澎湖1輛吊車今天在港邊作業翻覆，險些落海。記者林保光／翻攝
澎湖1輛吊車今天在港邊作業翻覆，幸吊臂撐下海底，才沒落海。記者林保光／翻攝
澎湖1輛吊車今天在港邊作業翻覆，幸吊臂撐下海底，才沒落海。記者林保光／翻攝

澎湖 遊艇 救護車

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