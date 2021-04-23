聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／命大！澎湖吊車翻覆險落海 司機卡夾縫撿回一命
澎湖縣白沙鄉赤崁村國福造船廠前，今天上午1輛吊臂卡車在吊船作業時不慎翻覆，不但吊車在岸際險些落海，在車旁正操作吊臂的司機也在車子翻覆瞬間，幾乎被23噸的吊車壓中，幸好吊臂翻落堤岸時，吊臂長度足以撐入海底，不但吊車沒落水，司機也在吊車與堤岸的縫隙間撿回一命。
據警、消了解，今天上午7點40分左右，吊車司機鄭姓男子（62歲）在澎湖縣白沙鄉赤崁村國福造船廠前，正操作吊臂伸向港內，準備將水上的遊艇吊上岸上架維修，但他操作吊臂前，忘了先伸展吊臂車兩旁的支撐架，便直接伸出吊臂，一時吊車重心不穩，向海面傾斜翻覆。
當時鄭姓司機不巧就吊車左側，靠海操作吊臂，吊車翻覆時，正向他的方向傾倒，他無處閃避，旁人目睹他被壓在車下，吃驚大叫，連忙向消防局求救。
澎湖縣消防局獲報，立即派遣白沙消防分隊及救護車輛4車8人趕往搶救，發現吊車翻覆時，正巧因吊臂伸出的長度，撐在水底，吊車就懸在堤岸和海面之間，也因吊臂在吊車與堤岸間撐出的三角空隙，鄭姓司機才沒被吊車壓中，而在夾縫中驚險撿回一命。
不過，鄭的雙腿被車頭與堤岸護欄夾住，無法脫困，警、消和在場漁工協力以繩索固定車體，猛拉車體，救護人員才順利救出鄭姓司機，送往衛生福利部澎湖醫院急救，僅雙腳多處挫傷，意識清楚已無大礙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言