歌手葉璦菱點頭原諒 印尼女看護盜領120萬獲緩起訴　

歌手葉璦菱被聘雇的印尼籍女看護ALFIYATI偷走金融卡盜領現金，損失120萬元，提告竊盜罪，檢方偵辦，葉女當庭收女看護800元，和女看護和解，同意檢方給予緩起訴處分，台北地方檢察署偵結，處分女看護緩起訴。

本名葉美娟的葉璦菱，2018年在家中遺失20萬元，她一度以為是自己忘記鈔票置放何處，直到2020年9月發現金融卡不翼而飛，向警方報案，循線查訪提領紀錄，查出ALFIYATI偷卡盜領120萬元，再追出「消失」的20萬元下落。

據了解，女看護被偵辦時，坦承盜領葉璦菱存款，另承認3年前在葉璦菱的梳妝台上偷走20萬元，檢方分2案偵查，前案ALFIYATI偷20萬元被訴竊盜罪，台北地方法院今年1月判ALFIYATI有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

後案ALFIYATI偷葉璦菱金融卡盜領部分，葉璦菱出庭表示願意原諒，還幫ALFIYATI求情，希望檢察官可以輕輕處理，讓女看護繼續留在台灣，點頭同意給女看護緩起訴。

ALFIYATI則對自己的行為表示後悔，答應葉璦菱會返鄉籌錢、賠償，先掏出800元賠償金給葉，檢方偵結，依職權將ALFIYATI處分緩起訴，期間1年，但命女看護上法治教育1場次。可再議。