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「假冒埔里甘泉」 抽溪湖地下水賣到彰化11鄉鎮 業者50萬交保

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

今年乾旱，彰化縣部分鄉鎮被分區供5停2，越來越多民眾購買「山泉水」飲用，彰化地檢署接獲檢舉，有水源業者抽用溪湖鎮地下水假冒南投縣埔里鎮地下水，運到員林市等11鄉鎮的「埔里甘淨泉水仁里站」，以每桶20公升10元出售，檢方依涉犯有刑法詐欺、虛偽標示商品及違反食品安全衛生管理法等罪嫌提起公訴，諭知交保50萬元，並向法院聲請扣押犯罪所得600多萬元。

起訴書指出，彰化縣溪湖鎮巫姓水源業者對外宣稱，向南投縣某水源業者購買埔里地下水，其實在溪湖鎮的兩口水井抽用地下水，其中一口是合法水井，另一口是私鑿水井，從2018年12月起抽水運到彰化縣田尾鄉、鹿港鎮、福興鄉、員林市、永靖鄉、埔心鄉、溪湖鎮、埔鹽鄉、埤頭鄉、竹塘鄉、二林鎮的「埔里甘淨泉水仁里站」賣給消費者。

檢方據報後，指派檢察官李秀玲指揮偵辦，組成專案小組調閱及比對相關資料蒐證後，聲請並取得法院搜索票，昨天（4月22日）由主任檢察官吳怡盈、檢察官李秀玲、劉智偉、楊聰輝、林裕斌等人指揮彰化縣警察局刑警大隊、員林分局、溪湖分局、南投縣埔里分局員警及地檢署專案組檢察事務官，協同彰化縣衛生局、環保署環境督察總隊中區督察大隊、經濟部水利署等機關，分別到溪湖鎮巫姓水源業者和他宣稱的南投縣上源水源業者的營業地、水源地、儲水地搜察，同時傳喚企業負責人、員工、相關證人到案明，查問相關帳冊和水權料等證物。

檢方偵辦發現，巫姓業者把抽取的溪湖鎮地下水，使用濾水設備過濾後儲存在大型儲水桶，再用水車抽取載送至各經營點，標示為來自南投縣埔里鎮的地面水，每20公升售價10元，2018年12月到今年4月22日，總共售出約1萬2千1百公噸，不法所得共約新台幣600多萬元。

檢察官訊問後，以巫姓業者涉犯有刑法詐欺、虛偽標示商品及違反食品安全衛生管理法等罪嫌，諭知交保新臺幣50萬元，並向法院聲請扣押犯罪所得。

衛生局表示，巫姓業者的水源與申請取用地點不一致，不能飲用水源，衛生局依違反彰化加水站自治條例，昨天已在開啟加水的開關上貼公告禁止供水。

彰化地檢署查獲溪湖鎮巫姓水源業者抽用溪湖地下水冒充埔里甘泉。圖／檢方提供
彰化地檢署查獲溪湖鎮巫姓水源業者抽用溪湖地下水冒充埔里甘泉。圖／檢方提供
彰化地檢署查獲冒充埔里甘泉的非法水源加水站。圖／檢方提供
彰化地檢署查獲冒充埔里甘泉的非法水源加水站。圖／檢方提供

衛生局 埔里

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