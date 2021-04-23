影／醉男闖麵店開瓦斯桶要縱火 水柱、辣椒水齊發制伏

基隆市鄭姓男子昨晚喝醉酒，闖入復興路一間麵店鬧事，破壞店內陳設物品打翻一地，最誇張的是竟動手打開瓦斯桶揚言要縱火引爆，消防人員及警方獲報趕至，雙方一度僵持，消防人員朝他射水，員警再噴辣椒水制伏，訊後今天將依公共危險罪嫌移送法辦。

警方調查，市警察局第四分局中華路分駐所昨晚9點多接獲通報，復興路段附近有男子滋事。警方獲報迅速趕抵到場，發現鄭姓中年男子全身酒味在店家內鬧事，店內物品被他打落一地，凌亂不堪。

第四分局中華所副所長巡佐林金龍說，男子欲點燃瓦斯並揚言縱火，警力及消防人員在店外伺機待命，勸說男子不要衝動行事。

雙方一度僵持，消防人員趁他不注意時射水，員警再衝上去將抓人，迅速使用防護噴霧劑猛噴，男子仍奮力掙扎遭制伏。鄭男供稱酒醉，情緒不佳，其他不記得。