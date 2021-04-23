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台64線西向八里端砂石車車禍交通全斷！用路人請及早改道

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交通中斷！台64線西向八里端砂石車自撞護欄 用路人請提早改道

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市台64線快速公路西向八里端台北港出口前，今天清晨5時29分有1輛曳引砂石車自撞護欄，車頭幾乎全毀，龐大車身橫隔路面，造成交通中斷無法通行，至目前仍在拖吊處理中，後方嚴重回堵8公里，警方實施交管、提醒用路人及早改道。

據了解，這輛砂石車由37歲林姓司機駕駛，猛烈撞擊把護欄隔音牆撞出1大缺口，車頭幾乎全毀，與車斗反折後失控偏滑撞上中央分隔島停下，造成滿地泥濘、碎片，全線交通完全中斷。

司機酒測值為0，身體多處擦挫傷但意識清醒，由救護車送往淡水馬偕醫院救治，他聲稱行駛中發現輪胎機械異常造成車禍，警方立即派員交管，稍後逢交通尖峰時段，後方大塞車回堵8公里到五股路段，連帶使市區平面道路也塞。

拖吊作業目前仍在進行中，警方呼籲用路人避開台64線往台北港方向，若欲前往台北港或銜接台61西濱公路，請提早下匝道行駛平面道路。

拖吊作業目前仍在進行中。記者林昭彰／翻攝
拖吊作業目前仍在進行中。記者林昭彰／翻攝
警方實施交管，請車輛提前下匝道。記者林昭彰／翻攝
警方實施交管，請車輛提前下匝道。記者林昭彰／翻攝
砂石車橫斷路面造成交通完全中斷。記者林昭彰／翻攝
砂石車橫斷路面造成交通完全中斷。記者林昭彰／翻攝
護欄隔音牆被撞出1個大缺口。記者林昭彰／翻攝
護欄隔音牆被撞出1個大缺口。記者林昭彰／翻攝

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