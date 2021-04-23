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過了16小時...隔夜酒未退 醉男開車上路警聞酒味開單並扣車

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

前晚喝的酒睡一覺會不會退？台中市民周男19日晚間9時飲酒過量，經一晚睡覺酒氣仍存，至20日下午1時臉帶酒意遭警攔查，雖經16小時，警對他實施酒測，酒測值達0.19 MG/L，酒測值超標違反道路交通管理處罰條例，警方除開立酒後駕車的交通告發單並予以扣車。

台中市警五分局水湳所警員施志賢，於4月20日下午1時，執行中清路守望勤務，行經中清路與經貿一路口停等紅燈時，仔細檢視周圍違規車輛，在停等紅綠燈時，左後方一部自小貨車緩緩駛近，施注意到該駕駛未繫安全帶，為了維護用路人的安全，遂請該車靠邊停車並提醒應繫上安全帶以策安全。

警方請該部自小貨車停至路邊後，施警上前即聞到濃濃的酒味，走近一看，駕駛甚至還面露紅光，滿滿的酒容酒味，因此施員遂請周姓駕駛(45歲)進行酒測，該名駕駛還一度辯稱：剛才走路的(較熱)的關係啦！不過由於酒味實在是太濃，施詢問周男，你什麼時候喝的？周男這才坦言：昨晚約9點喝的啦。

施員向其告知酒後駕車之相關權利後，對周男施以呼氣式酒測，施測的之後，施警問他：你喝了多少？周男才露出滿滿的心虛地說：喔~喝不少喔。經警方酒測後，酒測值達到0.19 MG/L，酒測值超標違反道路交通管理處罰條例第35條相關裁罰標準，警方開立酒後駕車的交通告發單並予以扣車。

台中市民周男19日晚間9時飲酒過量，至20日下午1時臉帶酒意遭警攔查，警對他實施酒測，酒測值達0.19 MG/L，酒測值超標違反道路交通管理處罰條例，警方除開立酒後駕車的交通告發單並予以扣車。圖／警方提供
台中市民周男19日晚間9時飲酒過量，至20日下午1時臉帶酒意遭警攔查，警對他實施酒測，酒測值達0.19 MG/L，酒測值超標違反道路交通管理處罰條例，警方除開立酒後駕車的交通告發單並予以扣車。圖／警方提供
台中市民周男19日晚間9時飲酒過量，至20日下午1時臉帶酒意遭警攔查，警對他實施酒測，酒測值達0.19 MG/L，酒測值超標違反道路交通管理處罰條例，警方除開立酒後駕車的交通告發單並予以扣車。圖／警方提供
台中市民周男19日晚間9時飲酒過量，至20日下午1時臉帶酒意遭警攔查，警對他實施酒測，酒測值達0.19 MG/L，酒測值超標違反道路交通管理處罰條例，警方除開立酒後駕車的交通告發單並予以扣車。圖／警方提供

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