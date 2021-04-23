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影／中和舊公寓3樓凌晨起火6人送醫 疑電線走火引起
新北市中和區忠孝街一棟五層樓公寓今天凌晨公寓3樓冒出火煙，同棟住戶共有6人於疏散時被煙燻到，意識均清楚，由救護車預防性送醫。據了解，這起火警疑似電線走火引起，詳細起火原因有待進一步調查釐清。
新北市消防局今天凌晨4時47分獲報，中和區忠孝街37巷內一棟五層樓舊公寓的3樓有火煙冒出，消防人車趕抵時，火舌和濃煙已從3樓窗戶內向外竄出，消防人員一方面疏散公寓內住戶，同時布水線進火場內搶救。
火勢於5時3分撲滅，現場共疏散18人，其中6人於疏散時被濃煙燻到，意識均清楚，皆預防性送往部立雙和醫院觀察。
據了解，起火現場集中在客廳，燃燒家具面積約10平方公尺，不排除是電線起火引起，詳細起火原因有待火調鑑識人員進一步調查釐清。
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