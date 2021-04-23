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澎湖轎車失控撞電桿 轎車凹陷變形2少年傷

聯合報 / 記者林保光／即時報導

澎湖馬公市201號道路今天凌晨發生車禍，1輛黑色轎車疑車速過快，失控攔腰撞上路邊電桿，車身凹陷幾乎不成車形。警、消據報趕到車禍現場，竟發現車內只有2名少年，分別受傷坐在右前座及後座，但駕駛人去向不明。確實肇事原因仍由警方調查中。

據了解，坐在轎車右前座上的吳姓少年和小他1歲的翁姓少年，今天凌晨零時許，乘轎車沿馬公201縣道，從風櫃往嵵裡國小方向行駛，轎車轉彎時，一時失控，車身橫向撞上路邊電桿，2少年受傷癱坐車內，駕駛座卻沒人。

警、消據報，趕赴車禍現場，發現轎車撞擊力不小，左車身直接攔腰衝撞電桿導致凹陷，2少年受傷分別癱坐右前座及後座，澎南消防分隊立即以破壞器材和油壓撐開器破壞車體，搶救2少年，約半小時後協助2人脫困，送往三軍總醫院澎湖分院急救。

吳姓少年臉部及肢體多處擦傷，翁姓少年左大腿骨折，2人意識清楚，無生命危險。由於駕駛座上沒人，疑開車的人已經逃離，警方正追查開車人及確實肇事原因。

澎湖少年無照開車，攔腰撞電桿，坐後座的少年待救中。記者林保光／翻攝
澎湖少年無照開車，攔腰撞電桿，坐後座的少年待救中。記者林保光／翻攝
澎湖少年無照開車，攔腰撞電桿。記者林保光／翻攝
澎湖少年無照開車，攔腰撞電桿。記者林保光／翻攝
澎湖少年無照開車，攔腰撞電桿。記者林保光／翻攝
澎湖少年無照開車，攔腰撞電桿。記者林保光／翻攝

車禍 澎湖 馬公

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