基隆源遠路貨櫃車翻車交通受阻 環保人員清漏油3小時
基隆市源遠路89巷華江家園前，今天凌晨零時有一輛貨櫃車翻覆意外，疑車速過快側翻路邊，駕駛無大礙，但漏油嚴重，環保人員清理到凌晨3點才結束。
市議員林旻勳表示，今天凌晨約零時左右，一輛貨櫃車行經源遠路時，疑似車速過快不慎翻覆，且有漏油情形。這兩天的源遠路很不平靜，前天下午才發生小貨車及砂石車對撞的車禍，今天凌晨又發生貨櫃車翻覆意外，請民眾及駕駛人要減速慢行，平安才是回家唯一的路。
現場警方到場採證釐清肇事責任，大吊車到場才將貨櫃吊離。交通大受影響，一度受阻。
林旻勳說，感謝員警趕赴現場協助交管，環保局廖班長帶環保人員前往處置，先撒木屑吸附油脂以免造成行經車輛打滑或翻車，在凌晨3點清理完成。
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