肉粽店傳意外！男童疑好奇碰觸封膜機 食指慘被夾斷

新北市一名2歲男童今天找媽媽，疑好奇碰觸媽媽工作所使用的封膜機，導致右手食指前端不慎遭夾斷，當場疼痛暴哭，由救護車連同斷指一同緊急送北市台大醫院急救，家屬希望能接回男童斷指。

新北市消防局今天傍晚5時獲報，永和區復興街有幼童手指遭機器夾傷，救護人員趕到，發現該處為一間肉粽店，2歲楊姓男童的右手食指不慎遭到封膜機夾到，食指第一指節前半截遭夾斷，痛得當場哭紅雙眼。

救人員在現簡單包紮後，連同半截斷指一併帶上救護車，由男童母親陪同直奔北市台大醫院，家屬難過又自責，希望透過顯微手術能將手指接回。