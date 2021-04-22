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肉粽店傳意外！男童疑好奇碰觸封膜機 食指慘被夾斷

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

新北市一名2歲男童今天找媽媽，疑好奇碰觸媽媽工作所使用的封膜機，導致右手食指前端不慎遭夾斷，當場疼痛暴哭，由救護車連同斷指一同緊急送北市台大醫院急救，家屬希望能接回男童斷指。

新北市消防局今天傍晚5時獲報，永和區復興街有幼童手指遭機器夾傷，救護人員趕到，發現該處為一間肉粽店，2歲楊姓男童的右手食指不慎遭到封膜機夾到，食指第一指節前半截遭夾斷，痛得當場哭紅雙眼。

救人員在現簡單包紮後，連同半截斷指一併帶上救護車，由男童母親陪同直奔北市台大醫院，家屬難過又自責，希望透過顯微手術能將手指接回。

據了解，男童母親當時正在店內廚房，操作封膜機包裝店內所販售的肉粽，男童跑到房找媽媽，疑似一時好奇伸出手指碰觸封膜機，才會不慎遭封機夾斷一截手指。員警到場時傷者已由救護車送醫，因涉及兒少照護問題，警方也依規定通報市府社會局。

新北市2歲男童今天找媽媽，疑好奇碰觸封膜機，右手食指不慎遭夾斷，緊急送北市台大醫院急救。記者王長鼎／翻攝
新北市2歲男童今天找媽媽，疑好奇碰觸封膜機，右手食指不慎遭夾斷，緊急送北市台大醫院急救。記者王長鼎／翻攝
新北市2歲男童今天找媽媽，疑好奇碰觸封膜機，右手食指不慎遭夾斷，緊急送北市台大醫院急救。記者王長鼎／翻攝
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新北市2歲男童今天找媽媽，疑好奇碰觸封膜機，右手食指不慎遭夾斷，緊急送北市台大醫院急救。記者王長鼎／翻攝
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台大醫院

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