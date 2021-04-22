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中科院今晚台東試射飛彈 民眾驚：天弓飛彈打月亮

女子酒駕自撞安全島翻車受傷 碎石波及鄰車遭法辦

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台南市林姓女子下午酒後開車，行經永康區中正南路與洲尾街口時自撞分隔島後翻車，差點撞上其他停等紅燈的車輛與路人；當地整天車水馬龍，撞擊巨響引起路過人車注目，紛紛報案。因林女酒測值達每公升0.25毫克，警方將依公共危險罪函送偵辦。

永康分局鹽行派出所員警到場時林女已脫困，救護車將她送醫；永康分局交通分隊長賴明利表示，初步調查，53歲林女駕車沿中正南路由西往東行駛內側車道時，自撞分隔島翻車，分隔島碎石噴濺波及另1停等中的轎車。

林女自稱，因拿取車內物品未注意車前狀況，但到院後酒測，呼氣酒測值已達每公升0.25mg毫克，詳細肇事原因尚待交通分隊調查釐清。

永康分局表示，酒後務必指定駕駛接送或搭乘計程車，切勿駕車上路，以保障自己及其他用路人安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

女子酒駕自撞安全島翻車受傷，碎片波及他車遭法辦。記者周宗禎／翻攝
女子酒駕自撞安全島翻車受傷，碎片波及他車遭法辦。記者周宗禎／翻攝
女子酒駕自撞安全島翻車受傷，碎片波及他車遭法辦。記者周宗禎／翻攝
女子酒駕自撞安全島翻車受傷，碎片波及他車遭法辦。記者周宗禎／翻攝

酒測 計程車 救護車

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