快訊

中科院今晚台東試射飛彈 民眾驚：天弓飛彈打月亮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／板車真「漏氣」 價值500萬老茄苳卡涵洞

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導

一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，由於沒算準高度，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。彰化和美警分局五組組長說，因板車裝載貨物超過規定高度，將處以3000元以上、9000元以下罰鍰。

據載送人員指出，這棵樹齡約兩百歲的茄苳樹，原本長在彰化秀水一處民宅，市價達500萬元，在完成合法交易後，今天下午沿著彰美路往彰化市方向，在運往南投途中，卻卡在和美鎮彰美路中山高涵洞內，樹幹卡在涵洞頂端，只得先行將8個輪胎「放風」，以為可以通過，沒想到還是動彈不得。

這輛卡在涵洞的板車，造成彰美路往彰化市市區方向，只能單線通車，巨大的茄苳樹吸引路過人車目光，載送人員見放胎還是沒辦法通過，只得將部分枝幹鋸掉，才順利脫困。業者表示，老茄苳做適當鋸切，不會影響生機與價值。

和美警分局五組組長吳銘添說，彰美路中山高涵洞高度4.2公尺，拖板車運載樹木的高度約4.8公尺，超過限制高度才卡在涵洞內，因板車裝載貨物超過規定高度，將處以3000元以上、9000元以下罰鍰。

一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。記者劉明岩／攝影

延伸閱讀

大甲媽鑾轎駐駕彰化市天后宮 信眾依序參拜

影／大甲媽回鑾彰化再爆數波激烈推擠衝突 清晨進入台中市

又見「卡」車！貨櫃車誤闖中山高涵洞 卡洞內進退不得

白沙屯媽到彰化高速行進 進南瑤宮短暫「兩媽會」

相關新聞

肉粽店傳意外！男童疑好奇碰觸封膜機 食指慘被夾斷

新北市一名2歲男童今天找媽媽，疑好奇碰觸媽媽工作所使用的封膜機，導致右手食指前端不慎遭夾斷，當場疼痛暴哭，由救護車連同斷...

中壢建築工人重摔地下2樓 口鼻冒血送醫不治

桃園中壢一名50歲男性工人，今下午3點左右在高鐵南路工地，疑似摔落建築基地地下2樓，口鼻冒出血水，救護人員到達評估呈現O...

稱遭鬼叔叔、鬼阿姨控制 竟闖超商潑店員汽油喊搶劫

新竹縣竹北市一名劉姓男子，去年1月購買汽油前往新竹市一間超商，佯裝購物卻趁結帳時，將保溫鍋內的汽油往店長身上潑去，並大喊...

影／板車真「漏氣」 價值500萬老茄苳卡涵洞

一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，由於沒算準高度，連車帶樹卡在涵洞中，最後...

鶯歌男沒帶鑰匙翻牆摔斷腿 揣海洛因就醫被當場抓包

林口長庚醫院昨晚驚見一級毒品海洛因，陳姓男子沒帶鑰匙，企圖翻牆回家，不慎摔倒雙腿骨折送醫，醫護人員移床時在陳男病床上發現...

進口中國製口罩冒充MIT 加利林明進再被起訴

加利科技去年6月起陸續將395萬餘片中國製非醫用口罩流入實名制，負責人林明進被起訴。士檢查出，林男去年3月就自中國進口標...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。