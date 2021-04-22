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影／板車真「漏氣」 價值500萬老茄苳卡涵洞
一輛載著一棵樹齡約兩百年老茄苳的拖板車，今天下午2時行中山高彰化段彰美路涵洞時，由於沒算準高度，連車帶樹卡在涵洞中，最後被迫把輪胎「放風」，並鋸除部分枝幹，費了兩個多小時，才順利通過。彰化和美警分局五組組長說，因板車裝載貨物超過規定高度，將處以3000元以上、9000元以下罰鍰。
據載送人員指出，這棵樹齡約兩百歲的茄苳樹，原本長在彰化秀水一處民宅，市價達500萬元，在完成合法交易後，今天下午沿著彰美路往彰化市方向，在運往南投途中，卻卡在和美鎮彰美路中山高涵洞內，樹幹卡在涵洞頂端，只得先行將8個輪胎「放風」，以為可以通過，沒想到還是動彈不得。
這輛卡在涵洞的板車，造成彰美路往彰化市市區方向，只能單線通車，巨大的茄苳樹吸引路過人車目光，載送人員見放胎還是沒辦法通過，只得將部分枝幹鋸掉，才順利脫困。業者表示，老茄苳做適當鋸切，不會影響生機與價值。
和美警分局五組組長吳銘添說，彰美路中山高涵洞高度4.2公尺，拖板車運載樹木的高度約4.8公尺，超過限制高度才卡在涵洞內，因板車裝載貨物超過規定高度，將處以3000元以上、9000元以下罰鍰。
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