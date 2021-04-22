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花蓮連3起火燒車 消防局提醒定期檢查線路保平安

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

近來花蓮縣吉安鄉、壽豐鄉接連發生3起車輛火警事故，民眾發現車輛起火後立即報案，消防局前往搶救迅速撲滅火勢，未造成人員傷亡。消防局表示，一般火燒車原因是車齡老舊、充電不慎、電線短路等造成，提醒民眾車內不要擺易燃物、定期檢查線路，車上準備小型滅火器才能預防災害。

吉安鄉4月18日一輛車車齡28年，車主稱，車廠告知該車電源線路有短路現象，未維修即離開車廠，停放路邊4小時後起火燃燒；19日起火車輛因電瓶沒電，使用充電霸充電時無故起火燃燒。另壽豐鄉也發生1起火燒車，起火車輛為停放於戶外停車場30分鐘後起火燃燒，原因也是線路短路引起。

消防局表示，汽車電源是利用電瓶為原動力，車架為回路的一部分，汽車的任何部位（不含非金屬部分）都是電氣回路，而使用燃料又屬易燃物，容易引起火災

一般常因電氣裝置或配線引起火災情形，包括引擎蓋與電瓶間的保護層損壞，致使引擎蓋與電瓶產生火花起火燃燒。起動馬達起動過久，致電線熱負荷過大引起短路火花。電線各部份連接處鬆脫或掉落與車體回路搭鐵時，電線部份燒損而起火燃燒。電線配置過於雜亂或配線未固定，致汽車行駛中振動摩擦，摩損電線絕緣被覆而造成短路。

消防局長林文瑞表示，要避免火燒車，車內不擺放易燃物，停車後留意排氣管周圍，是否有易燃物。也不要擅自加裝、改裝電子設備，並定期檢查線路、接頭是否有破損或鬆脫；檢查汽車是否有漏油情形，避免漏油易因行駛中高溫引起燃燒。部分車主會改裝LED或HID大燈，則易造成電路過載。

林文瑞呼籲，民眾車上應準備小型滅火器，發現引擎蓋起火冒煙、冷氣出風口冒煙、車內聞到燒焦味等狀況發生時，才能提供即時支援。

消防局表示，一般火燒車原因是車齡老舊、充電不慎、電線短路等造成，提醒民眾車內不要擺易燃物、定期檢查線路，車上準備小型滅火器才能預防災害。圖／花蓮縣消防局提供
消防局表示，一般火燒車原因是車齡老舊、充電不慎、電線短路等造成，提醒民眾車內不要擺易燃物、定期檢查線路，車上準備小型滅火器才能預防災害。圖／花蓮縣消防局提供

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