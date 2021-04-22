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進口中國製口罩冒充MIT 加利林明進再被起訴

中央社 / 台北22日電

加利科技去年6月起陸續將395萬餘片中國製非醫用口罩流入實名制，負責人林明進被起訴。士檢查出，林男去年3月就自中國進口標示MIT的口罩，另依虛偽標記商品原產國罪起訴。

士林地檢署起訴書指出，林明進於去年3月29日，以加利公司名義向財政部關務署基隆關報運自中國進口口罩共6萬9570片，經基隆關人員查驗，發現貨物標示「MADE IN TAIWAN」，有產地不實情事。

海關查扣口罩後進行部分取證，其餘依職權沒入銷燬，案由保安警察第三總隊第一大隊移送法辦。

林明進向檢察官辯稱，是向中國廠商購買生產口罩的機器，進口口罩是機器的測試產品，因為機器上有「MADE IN TAIWAN」的鋼印，所以測試生產的口罩才會打上「MADE IN TAIWAN」，對方並要求他一定要購買。

承辦檢察官不採信林明進辯詞，日前依刑法虛偽標記商品原產國罪嫌將他起訴。

另一方面，林明進在6萬9570片口罩遭查獲後，仍於去年6月起向中國安徽安景瑞公司購入非醫用口罩，並將其中395萬餘片流入實名制，詐得徵用款新台幣1068萬餘元，另挪用熔噴布製作口罩獲利2339萬餘元。

新北市三重區女藥師去年9月間整理郵局寄達的實名制口罩，發現有簡體字說明書，經新北市政府衛生局等單位稽查，查出加利科技涉案；中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中當時表示，加利同年3月即被查獲進口的口罩上印有MIT（台灣製造）。

士檢去年12月底先行偵結中製口罩混入實名制案，依藥事法未經核准擅自製造醫療器材罪、虛偽標記商品原產國罪、詐欺取財罪，起訴林明進、加利科技，案由士林地方法院審理中。

口罩 林明進 加利 實名制 MIT

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