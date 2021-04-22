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影／疑債務糾紛當街擄人 男遭3人擄上車丟包農田
桃園湯姓男子今中午11點準備騎車時，當街遭3名歹徒強押上車，隨後被丟包在楊梅區榮平路一處農田旁，湯男頭部、手臂受傷自行就醫。他稱不認識犯嫌，警方懷疑可能是債務糾紛，已鎖定犯嫌積極逮捕到案中。
據了解，35歲湯姓男子上午11時14分左右，走在中壢區六和路上，突然衝出3名男子將他團團包圍，並持棍棒與徒手毆打該名男子。儘管湯男極力反抗，3名男子仍將他拖上車帶走，目擊民眾聽到湯男呼叫聲趕緊報警，但警方趕到時犯嫌早已不知去向。
湯男12點多被丟包在楊梅區榮平路一處農田旁，頭部、右手肘及手臂都有撕裂傷，他爬到一旁民宅打電話給朋友求救，並自行至聯新醫院就醫，目前仍在醫院觀察中。
中壢警方上午11時點左右接獲報案，稱中壢區六和路有人遭擄走，15分鐘內立即趕赴現場。湯男表示不認識犯嫌，不知為何遭人擄上車，警方調閱周邊監視器，目前已鎖定特定犯嫌，以車追人。
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