「五力」共維治安 板警辦理守望相助隊任務講習
新北市板橋警分局為提昇社區巡守隊員協勤技能，今天舉辦「110年守望相助隊任務訓練」，召集轄區各守望相助隊員至分局辦理講習，分享執勤經驗、熟悉執勤技巧，提昇隊員執勤安全，會中並頒獎表揚10名於執勤時協助警方查獲各類刑案、處理交通事故及預防犯罪發生等表現優異的隊員，藉以感謝其對社區治安的努力與付出。
湳興里守望相助隊隊長洪登賢表示，犯罪型態日新月異，此次任務講習不僅讓隊員們瞭解層出不窮的犯罪手法，也教授隊員學得更多執勤技能及逮捕技巧，讓隊員執勤時能確實保障自身及民眾安全，同時也對巡守隊員犧牲個人休息時間投入社區巡守工作，協助警方維護治安、交通並積極參與各項警政業務的推動表示敬佩與感謝，不但凝聚了社區民眾的向心力，提升社區治安、人人有責的認同感，也讓社區生活更加安全、美好。
板橋警分局長劉炯炫表示：治安及交通的維護不僅單靠員警努力不懈外，也有賴數百位巡守隊員共同加入、一起維護，他表示，不僅守望相助隊，包括民防、義警、志工、警友會，這「五力」（有您）相挺更能協助基層員警深入鄰里，發揮犯罪預防的最大成效，絕對能為民眾提供最安心、最安穩的生活環境。
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