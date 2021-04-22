雙親在家身亡女子二度伴屍 當地鄰長盼安置阻悲劇

嘉義縣竹崎鄉12年前發生男子死亡、妻女伴屍案，16日這名妻子陳屍住處，女兒二度伴屍多日。當地鄰長今天說，死者女兒曾就讀明星高中，後封閉自我，盼政府安置避免悲劇重演。

嘉義縣衛生局長趙紋華表示，死者32歲的女兒16日時，因情緒激動，被強制就醫，病情穩定後，將與其叔叔討論後續最好的處置方式，避免發生同樣的悲劇。

警方表示，68歲婦人在12年前丈夫過世後，就與32歲的女兒住在竹崎鄉老家平房相依為命，兩人皆領有身心障礙手冊，為衛生局列管的精神障礙個案，衛生局人員會不定期訪視。

當地衛生所護理師16日訪視時，因連續2天都大門深鎖，便報警尋求協助開門進入屋內，在客廳發現68歲婦人陳屍在地上，研判死亡多日，檢視身體無明顯外傷，檢警初步排除他殺。

檢警昨天會同法醫解剖，發現死者胃裡無殘留食物，疑長期營養不良，身體瘦弱，但仍需解剖報告結果出爐，才能進一步釐清死因。

檢警指出，這間舊式平房在2009年7月間也曾發生飄散出屍臭味狀況，當時警方獲報破門而入，發現6旬男屋主陳屍臥室，妻女伴屍關在門窗密封屋內長達多日，這次女兒伴母屍約有1週時間。

死者鄰居表示，這名男屋主早期因經商失敗，又遭詐騙金錢，便斷絕與外界往來，與妻女3人都出現精神異常情形；屋主女兒成績優異，曾就讀明星高中，但高二後出現怪異行為，封閉自我。

鄰居指出，16日以前看見死者的屋內昏暗，因沒有出門購物，以為母女兩人又被送去醫院，且出門路過都有戴上口罩，沒有聞到異味，因此，沒有特別注意。

當地鄰長表示，12年前發生妻女伴屍案後，當地村長就請託加以注意母女狀況，平時與死者還有互動，不過，死者女兒病情較嚴重，發病時，還會爬上汽車上面跳舞，有時與死者女兒打招呼，都不會回答。

鄰長指出，依死者女兒都不理人，家門也不打開的方式，並不適合獨居，社福、衛生單位一定要做好治療及安置，不然悲劇還會重演。