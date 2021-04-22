雙親在家身亡女子二度伴屍 當地鄰長盼安置阻悲劇
嘉義縣竹崎鄉12年前發生男子死亡、妻女伴屍案，16日這名妻子陳屍住處，女兒二度伴屍多日。當地鄰長今天說，死者女兒曾就讀明星高中，後封閉自我，盼政府安置避免悲劇重演。
嘉義縣衛生局長趙紋華表示，死者32歲的女兒16日時，因情緒激動，被強制就醫，病情穩定後，將與其叔叔討論後續最好的處置方式，避免發生同樣的悲劇。
警方表示，68歲婦人在12年前丈夫過世後，就與32歲的女兒住在竹崎鄉老家平房相依為命，兩人皆領有身心障礙手冊，為衛生局列管的精神障礙個案，衛生局人員會不定期訪視。
當地衛生所護理師16日訪視時，因連續2天都大門深鎖，便報警尋求協助開門進入屋內，在客廳發現68歲婦人陳屍在地上，研判死亡多日，檢視身體無明顯外傷，檢警初步排除他殺。
檢警昨天會同法醫解剖，發現死者胃裡無殘留食物，疑長期營養不良，身體瘦弱，但仍需解剖報告結果出爐，才能進一步釐清死因。
檢警指出，這間舊式平房在2009年7月間也曾發生飄散出屍臭味狀況，當時警方獲報破門而入，發現6旬男屋主陳屍臥室，妻女伴屍關在門窗密封屋內長達多日，這次女兒伴母屍約有1週時間。
死者鄰居表示，這名男屋主早期因經商失敗，又遭詐騙金錢，便斷絕與外界往來，與妻女3人都出現精神異常情形；屋主女兒成績優異，曾就讀明星高中，但高二後出現怪異行為，封閉自我。
鄰居指出，16日以前看見死者的屋內昏暗，因沒有出門購物，以為母女兩人又被送去醫院，且出門路過都有戴上口罩，沒有聞到異味，因此，沒有特別注意。
當地鄰長表示，12年前發生妻女伴屍案後，當地村長就請託加以注意母女狀況，平時與死者還有互動，不過，死者女兒病情較嚴重，發病時，還會爬上汽車上面跳舞，有時與死者女兒打招呼，都不會回答。
鄰長指出，依死者女兒都不理人，家門也不打開的方式，並不適合獨居，社福、衛生單位一定要做好治療及安置，不然悲劇還會重演。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言