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勞金局炒股弊案 金管會重罰3投信1350萬元、10人遭解職停業

砂石車衝上分隔島 沒人受傷但路燈遭殃被撞斷

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

為台76線延伸工程載運砂石的陳姓司機，今天下午3點15分行經芳苑鄉芳漢路，因未注意前方路況，砂石車開上分隔島撞斷路燈燈桿，警方據報趕到維持交通，另通知鄉公所人員到場會勘路燈受損狀況。

警方初步調查，陳姓司機（59歲）今天駕車載砂石到台76線延伸工程工地，由南往北行經芳苑鄉芳漢路永興段248號前，從內側車道開上分隔島撞斷一盞路燈燈桿，幸無人員受傷，真正肇事原因將進一步釐清。

陳男供稱，因沒注意前方路況發生事故，不慎先撞分隔島，再撞路燈，他也嚇一大跳，連忙煞車。警方據報到場，先在2.1噸砂石車的兩側內側車道放橙色三角錐警示用路人閃避，另通知鄉公所人員前往察看，將依肇責追討路燈及相關設施修復費用。

陳姓駕駛人沒注意路況，撞上分隔島的路燈。圖／截自彰化踢爆網群組
陳姓駕駛人沒注意路況，撞上分隔島的路燈。圖／截自彰化踢爆網群組

砂石 車道

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