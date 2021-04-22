砂石車衝上分隔島 沒人受傷但路燈遭殃被撞斷

為台76線延伸工程載運砂石的陳姓司機，今天下午3點15分行經芳苑鄉芳漢路，因未注意前方路況，砂石車開上分隔島撞斷路燈燈桿，警方據報趕到維持交通，另通知鄉公所人員到場會勘路燈受損狀況。

警方初步調查，陳姓司機（59歲）今天駕車載砂石到台76線延伸工程工地，由南往北行經芳苑鄉芳漢路永興段248號前，從內側車道開上分隔島撞斷一盞路燈燈桿，幸無人員受傷，真正肇事原因將進一步釐清。