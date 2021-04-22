慣竊酒後偷機車上路 苗栗警攔截逮人2罪送辦
苗栗市謝姓慣竊酒後見醫院停車場1輛機車鑰匙未拔，涉逕自騎走，警方接獲車主報案，30分鐘內將謝男攔截圍捕到案，員警怒斥「偷車還酒駕！」依竊盜及公共危險罪嫌移送偵辦。
苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，北苗派出所21日下午4時30分許接獲鄧姓民眾報案，指稱機車停放醫院停車場因短暫洽公而未拔鑰匙，出來後發現機車不翼而飛。警方獲報後立即調閱監視器畫面，並通報線上警網實施攔截圍捕。
警方指出，不到半小時在苗栗市為公路攔捕到謝姓嫌疑人正騎乘遭竊機車在路上閒晃，員警盤查發現謝男為轄內慣竊，且渾身酒氣，經實施酒測超過酒駕法定標準值，忍不住怒斥「偷車就『慘死』了，竟還酒駕！」經依竊盜及公共危險罪現行犯逮捕，移送苗栗地檢署偵辦。
警方提醒民眾，騎車或開車，不論離開車子時間多長，在覓妥適當地點停車後，一定要將鑰匙取下並上鎖，避免因便宜行事而讓歹徒有機可乘。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言