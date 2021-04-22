慣竊酒後偷機車上路 苗栗警攔截逮人2罪送辦

苗栗市謝姓慣竊酒後見醫院停車場1輛機車鑰匙未拔，涉逕自騎走，警方接獲車主報案，30分鐘內將謝男攔截圍捕到案，員警怒斥「偷車還酒駕！」依竊盜及公共危險罪嫌移送偵辦。

苗栗縣警察局苗栗分局今天表示，北苗派出所21日下午4時30分許接獲鄧姓民眾報案，指稱機車停放醫院停車場因短暫洽公而未拔鑰匙，出來後發現機車不翼而飛。警方獲報後立即調閱監視器畫面，並通報線上警網實施攔截圍捕。

警方指出，不到半小時在苗栗市為公路攔捕到謝姓嫌疑人正騎乘遭竊機車在路上閒晃，員警盤查發現謝男為轄內慣竊，且渾身酒氣，經實施酒測超過酒駕法定標準值，忍不住怒斥「偷車就『慘死』了，竟還酒駕！」經依竊盜及公共危險罪現行犯逮捕，移送苗栗地檢署偵辦。

警方提醒民眾，騎車或開車，不論離開車子時間多長，在覓妥適當地點停車後，一定要將鑰匙取下並上鎖，避免因便宜行事而讓歹徒有機可乘。

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