彰化男深夜開車巡迴偷蒜頭 虎尾警以車追人逮獲

盧姓男子覬覦蒜頭價格好，本月初在元長、四湖鄉偷竊，虎尾分局以車追人，昨天到彰化縣逮捕盧男取出14袋共448.13台斤蒜頭，其餘1000多台斤已遭賤賣，今天依加重竊盜罪送辦。

虎尾警分局偵查隊長李志文今天接受媒體訪問時表示，本月初接獲農民報案指稱，放置在倉庫的蒜頭遭竊，過幾天，四湖鄉也有蒜頭失竊案；警方成立專案小組查緝，並報請雲林地檢署檢察官段可芳指揮偵辦。

經檢警分析研判竊嫌作案手法及路線，沿路調閱路口及民宅監視器分析比對多日，發現一輛深色廂型車涉有重嫌，但該車車主已過世多年且車籍已遭註銷，案情一度陷入膠著。

專案小組又經過數日調查蒐證、跟監，發現家住彰化地區的64歲盧男涉嫌重大，且為躲避警方查緝，趁著深夜駕駛廂型車尋找偏僻倉庫下手，如有聽見蒜頭烘乾機運作聲響，即持扳手破壞門窗，再潛入倉庫內竊取蒜頭，以廂型車載運離開。

專案小組清查盧男共犯下2案，合計竊取逾2000台斤蒜頭，專案小組昨天逮捕盧男，在其住處查扣作案車輛，取出14袋、448.13台斤蒜頭和販賣蒜頭餘款新台幣1100元等證物，全案依加重竊盜罪移送雲林地檢察署偵辦。

盧男供稱，缺錢花用才心生歹念，得手的蒜頭以低於市價拿到傳統市場販賣。