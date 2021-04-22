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鳳梨農種植千顆鳳梨遭竊！紙箱到貨了 但鳳梨卻被偷光

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導

現正值鳳梨採收期，屏東縣鳳梨青農李姓男子栽種採收的鳳梨遭竊，當天裝鳳梨的紙箱送達後，接到幫忙採收鳳梨的阿姨來電，鳳梨被偷採了，到田間一看發現約有1千顆鳳梨遭偷採，市值約5萬元，向警方報案，轄區內埔警分局展開偵辦，加強護農巡邏勤務。

屏東縣議員陳揚說，這名青農向他陳情，種植18個月1千多顆準備採收的鳳梨，被偷採不翼而飛，農民很無奈，他也希望大家能多留意，因為鄉間農路監視器數量少，偵辦困難度高，若有相關線索或資訊，希望大家提供。

陳揚說，受害青農仍在忙採收，他轉述受害青農想法，鳳梨今天能順利出貨，至於受害面積還無法計算，因為小偷是選擇性偷採，且每株成熟度不太一致，竊賊只採能夠採的，一般來說，鳳梨園的收成都是一批一批，共會進行2到3次的採收工作。

內埔警分局說，20日上午接獲青農李姓男子報案，瑪家鄉美園社區的果田，僱用的阿姨來電說，紙箱到貨，但該區的鳳梨田被採光，經估算該處的田區1千顆鳳梨，市值5萬元，憤而報警。

警方到場查看失竊的果田，青農該處要採收的鳳梨田區在田中央，員警徒步越過尚未採收的鳳梨田，抵達案發現場，由於案發地點位在面積不小的果田區，附近未有居民，又沒有無監視器可供調閱，警方正往外調閱周邊監視器，儘速將竊賊逮捕歸案。

警方強調，現正值金鑽鳳梨的收穫期，警方加強護農巡邏勤務；果農若發現異常人車，也請速與警方連繫。

屏東縣內埔警分局接獲青農報案，鳳梨田區鳳梨約1千顆鳳梨遭偷採，警方加強鳳梨田區周邊巡視。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局接獲青農報案，鳳梨田區鳳梨約1千顆鳳梨遭偷採，警方加強鳳梨田區周邊巡視。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局接獲青農報案，鳳梨田區鳳梨約1千顆鳳梨遭偷採，警方調閱監視器畫面。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局接獲青農報案，鳳梨田區鳳梨約1千顆鳳梨遭偷採，警方調閱監視器畫面。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局接獲青農報案，鳳梨田區鳳梨約1千顆鳳梨遭偷採，警方偵辦中。圖／取自李姓青農臉書
屏東縣內埔警分局接獲青農報案，鳳梨田區鳳梨約1千顆鳳梨遭偷採，警方偵辦中。圖／取自李姓青農臉書
屏東縣內埔警分局接獲青農報案，鳳梨田區鳳梨約1千顆鳳梨遭偷採，警方偵辦中。圖／警方提供
屏東縣內埔警分局接獲青農報案，鳳梨田區鳳梨約1千顆鳳梨遭偷採，警方偵辦中。圖／警方提供

鳳梨 青農 屏東縣

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