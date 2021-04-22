桃園機械廠宿舍失火 疑似移工房間電線走火引燃

桃園市蘆竹區一家機械工廠今天下午該廠員工宿舍3樓房間內，一名外籍移工正在宿舍內休息，他在該房的充電器，疑似電線走火起火燃燒、冒出黑煙，冰箱、桌椅設施燒壞，牆壁遭到濃煙燻黑，幸好移工機警滅火，消防局第三大隊動員20餘人及消防車隊趕到，宿舍大火熄滅，消防局火調人員正在現場調查、鑑定真正起火原因。

消防局表示，蘆竹區山腳地區一家機械工廠的4層樓員工宿舍，提供該廠10多名外籍移工住宿使用，今天下午該宿舍三樓的移工房間，穾然傳出火苗及濃煙冒出，當時一名移工正在休息，發現火勢燃燒，趕緊自行撲滅火勢，現場冰箱、桌椅遭火煙波及燒壞燻黑。