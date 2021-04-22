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「星際療癒師」點線香、油燈釀大火 員林華成市場店家求償　

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣員林市華成市場2018年12間發生火災，造成附近數棟店面被波及，火災造成原因是服飾店老闆張女又是一名習慣在屋內點線香供神的「星際療癒師」，因點線香、油燈等而導致火災，彰化地方法院判處張女需賠償被波及的二名鄰近店家財務損失共６４萬多元。

員林市華成市場2018年12月２３日下午一點多發生火警，火調結果是服飾店老闆張女的４樓書房起火，張女用臉盆要滅火，卻無法控制火勢，以致火勢仍延燒，並波及一旁數幢店家。

張女在消防局筆錄時稱，她是在三樓用燭光做儀式，並非在４樓，也沒有在火災當日供佛，而桌上有三尊神像，神尊兩側皆各有一顆水晶蓮花燈，平時沒有特別祭拜，當她有空靜心磨缽，有時才會點線香，線香平時會收在電視玻璃櫃內，平常也沒有供佛，僅於特殊節日才供佛，但其辯詞不為法官採信。

判決書指出，消防局火調發現，張女在其住處4樓起火處設置類似佛堂擺設，有佛像、線香、燭台、蓮花燈及供杯，是印度、西藏地區供佛必需品，並有酥油燈及打火機等物，顯見被告是一位每日必依其所信仰之宗教，而為供香等一切儀軌虔誠信仰者。

被火災波及的店家茶湯會業者指出，其四、五樓住處財物損失，一樓茶湯會店面因火災後導致約兩周無法營業等，共求償68萬元，法官依損失鑑定報告書判處張女需賠償４１萬９００１元。另一附近被害住家也遭火災毀損求償８８萬元，法官判賠２２萬９１７１元，全案可上訴。　

彰化縣員林市華成市場2018年12間發生火災，造成附近數棟店面被大火波及。圖／資料照，民眾提供
彰化縣員林市華成市場2018年12間發生火災，造成附近數棟店面被大火波及。圖／資料照，民眾提供
彰化縣員林市華成市場2018年12間發生火災，造成附近數棟店面被大火波及。圖／資料照，民眾提供
彰化縣員林市華成市場2018年12間發生火災，造成附近數棟店面被大火波及。圖／資料照，民眾提供

火災 茶湯會 花燈

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