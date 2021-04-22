議員問派出所地址警回「自己Google」 警察局長道歉

高市議員童燕珍今質詢時說，她日前有事想聯繫前鎮警分局草衙派出所所長，但打去派出所，員警騙她所長在跟人說話，事後也不回電，原來其實根本是休假，問派出所地址，竟被回嗆「自己Google」，讓她傻眼，認為自己身為議員都遭如此對待，如果是民眾豈不更糟。警察局長黃明昭致歉表示，員警的應對很不可取，他一定會追究檢討。

高雄市議會今進行警消衛環部門業務質詢，童燕珍今在議會大吐苦水說，她日前因有事要聯繫前鎮草衙派出所所長，親自致電派出所，但電話那端的員警回說所長正在跟人說話，她請對方忙完回電，卻苦等不到回電，事後查證根本那天所長休假。

童燕珍說，所長休假，卻騙她在跟人講話，她已有表明身分，「對我都這樣，對市民不是更糟？」讓她更氣的是，她問派出所地址時，員警居然「叫我去google」。

童燕珍說，叫議員自己去google地址，如果是不會google的老人家怎麼辦？難道也要長輩自己google嗎？不會google就不能報案了嗎？痛批警局對警員管理螺絲鬆了，警察是為民服務，「哪有這樣服務人的？」根本不知道什麼叫以禮待人！