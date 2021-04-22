聽新聞
test
0:00 / 0:00
議員問派出所地址警回「自己Google」 警察局長道歉
高市議員童燕珍今質詢時說，她日前有事想聯繫前鎮警分局草衙派出所所長，但打去派出所，員警騙她所長在跟人說話，事後也不回電，原來其實根本是休假，問派出所地址，竟被回嗆「自己Google」，讓她傻眼，認為自己身為議員都遭如此對待，如果是民眾豈不更糟。警察局長黃明昭致歉表示，員警的應對很不可取，他一定會追究檢討。
高雄市議會今進行警消衛環部門業務質詢，童燕珍今在議會大吐苦水說，她日前因有事要聯繫前鎮草衙派出所所長，親自致電派出所，但電話那端的員警回說所長正在跟人說話，她請對方忙完回電，卻苦等不到回電，事後查證根本那天所長休假。
童燕珍說，所長休假，卻騙她在跟人講話，她已有表明身分，「對我都這樣，對市民不是更糟？」讓她更氣的是，她問派出所地址時，員警居然「叫我去google」。
童燕珍說，叫議員自己去google地址，如果是不會google的老人家怎麼辦？難道也要長輩自己google嗎？不會google就不能報案了嗎？痛批警局對警員管理螺絲鬆了，警察是為民服務，「哪有這樣服務人的？」根本不知道什麼叫以禮待人！
黃明昭答詢說，對此非常抱歉，第一線同仁這樣的應對非常不可取，這部分他一定會追究檢討。童燕珍說，員警教育很重要，她知道年輕員警可能管教不易，但民眾報案要以禮相待，請警局加緊督促教育。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言