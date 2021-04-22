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議員問派出所地址警回「自己Google」 警察局長道歉

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

高市議員童燕珍今質詢時說，她日前有事想聯繫前鎮警分局草衙派出所所長，但打去派出所，員警騙她所長在跟人說話，事後也不回電，原來其實根本是休假，問派出所地址，竟被回嗆「自己Google」，讓她傻眼，認為自己身為議員都遭如此對待，如果是民眾豈不更糟。警察局長黃明昭致歉表示，員警的應對很不可取，他一定會追究檢討。

高雄市議會今進行警消衛環部門業務質詢，童燕珍今在議會大吐苦水說，她日前因有事要聯繫前鎮草衙派出所所長，親自致電派出所，但電話那端的員警回說所長正在跟人說話，她請對方忙完回電，卻苦等不到回電，事後查證根本那天所長休假。

童燕珍說，所長休假，卻騙她在跟人講話，她已有表明身分，「對我都這樣，對市民不是更糟？」讓她更氣的是，她問派出所地址時，員警居然「叫我去google」。

童燕珍說，叫議員自己去google地址，如果是不會google的老人家怎麼辦？難道也要長輩自己google嗎？不會google就不能報案了嗎？痛批警局對警員管理螺絲鬆了，警察是為民服務，「哪有這樣服務人的？」根本不知道什麼叫以禮待人！

黃明昭答詢說，對此非常抱歉，第一線同仁這樣的應對非常不可取，這部分他一定會追究檢討。童燕珍說，員警教育很重要，她知道年輕員警可能管教不易，但民眾報案要以禮相待，請警局加緊督促教育。

高雄市議員童燕珍。記者蔡孟妤／翻攝
高雄市議員童燕珍。記者蔡孟妤／翻攝

警察 高雄市

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