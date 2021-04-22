鬱卒男酒後站路中間肉身擋水泥車 嚷著要給車撞警救出

台中市民韓姓男子因心情鬱卒，酒後站在路中間，大聲嚷著要讓車撞，經路人發現報警，員警抵達時，適有輛水泥攪拌車欲轉彎，因韓男癱坐在車道中間，險象環生，警見情況危急，又拉又抱將韓帶往路旁，耐心安撫他的情緒，男韓這才緩和下來並向警方道謝搭乘計程車回家。

市警五分局北屯所警員陳崇保、黃啟賓，4月15日9時許，執行巡邏勤務時，一名女子向警方報案於前方軍功路二段與松竹路一段路口有一名男子站在車道中間，車輛只要轉彎就會撞到他，險象環生，且男子一直大聲嚷嚷要給車撞，不願意離開，故希望員警能趕往現場處置。

員得知情況後，即刻騎著警用機車趕往，遠遠就看到韓男(46歲)站在車道上，正好一輛水泥攪拌車欲轉彎，因男子佇立車道中，停在該處無計可施。適逢上班時間，車流量十分龐大，員警立即勸說韓男先到路旁。

惟靠近韓男時，韓渾身酒氣且癱坐在地，故警隨即抓住韓男並將他移置到路旁，起初韓男情緒十分不穩，一下說要叫員警將他帶回派出所，一下子又說他沒犯罪，說詞反反覆覆，陳員耐心安撫韓男情緒，告訴他有什麼事情都可以說，說出來大家一起想辦法。

警傾聽下，韓男終於卸下心防，向警表示因為家庭狀況不和睦且來臺中找工作不順利，喝酒發洩情緒，才會一時想不開跑到馬路上。警方等韓男情緒穩定後，詢問臺中是否有住所時，韓男表示他現居住於南投，要麻煩幫他叫計程車返家，造成大家的困擾真的很不好意思。員警將韓男安全送上計程車後才離開，一場可能發生的意外，在警方機警處理下，順利解除危機。

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