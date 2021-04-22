誤信節稅話術 男子提供帳戶、幫忙領錢淪為車手被法辦

基隆市張姓男子上臉書「求職社團」，看到「緊急徵人……3天最多1萬 」廣告，誤信後透過LINE私訊應徵。對方偽稱是台灣幣託交易所專員，要蒐集帳戶交易以利節稅，提供名下5個帳戶供匯款，再由張提領出來交給公司人員，結果淪為車手被法辦。

基隆市警局刑事警察大隊今天表示，近期有名張姓市民，上臉書基隆在地求職社團找工作，看到廣告內容內容為「緊急徵人，只要你願意，我能給你3天最多1萬，1個月6萬，免下線，操作不複雜，不用投資，有信任就可以+賴 XXX66XX」。

張男動心後加LINE，再透過私訊應徵。對方偽稱是BitoPro台灣幣託交易所專員，公司要招聘員工蒐集帳戶，並要求張民先提供個人銀行存簿照片，表示接著會把款項匯入，再由張提領出來，有利公司節稅。

4天後張男開始用名下5個銀行帳戶「接單助公司節稅」，2天內分別有多筆款項匯入。公司人員要求張到基隆多處郵局、銀行及超商提款機領錢共21次，金額累計達83萬元，每次公司均派員約他在暗巷收取款項。

工作才2天，張男接到銀行電話通知，指他名下帳戶成為警示帳戶。張警覺可能是中了詐騙集團的圈套，成為車手，為時已晚。

警方表示，網路找工作方便迅速，但須留意詐騙集團常藉機以不實話術誆騙應徵者，讓無辜求職者陷入求職詐騙陷阱，交付銀行帳戶成為人頭帳戶，並淪為詐騙車手。