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台灣詐騙集團多到爆？新莊刑警竟1周2次「巧遇」車手
台灣到底是有多少詐騙集團啊？新北市新莊警分局偵查隊1個星期之內就連續「巧遇」2次，14日在超商巡邏抓到1名台中來的車手，昨天到桃園調閱銀行監視器，又抓到1個屏東北上的車手。
新莊偵查隊分隊長李政融14日下午率偵查佐洪為哲到警分局附近超商，只是例行巡簽勤務，意外瞥見28歲高姓男子頻繁用同一張金融卡領錢，直覺有異上前盤查，高男坦承自己從台中北上擔任詐騙車手負責領錢，身上被查獲10萬元贓款。
昨天下午偵查佐李俊廷和警員蔡文懷前往桃園龜山查案，向某銀行調閱監視影像時，因為行員一時找不到電腦滑鼠，李俊廷於此空檔盯看螢幕，竟意外在提款機即時影像看見有人不斷提領現金，一疊疊千元鈔票頻往包包裡塞。
2名員警直覺有異，主動上前盤查，19歲黃姓男子只好招了，坦承自己從屏東北上擔任詐騙集團提款車手，身上被查獲15萬現金。被害人是龜山地區1名65歲中風老人，昨天上午接獲假「刑事局」來電告知涉及刑案恐被收押，當天就交出提款卡讓假「檢察官」監管帳戶內300萬元。
黃姓車手隨即到銀行提款機爽領現金，沒想到「巧遇」無聊盯著監視器螢幕的刑警，他隨後被帶回警局偵詢，依詐欺罪嫌及洗錢防制法移送桃園地檢署，今天上午法院裁定收押。
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