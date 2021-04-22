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影／女直播主上線中精品店遭人闖入砸店 嚇得花容失色

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄市鼓山區吳姓男子經營的精品店昨晚遇砸，吳旗下請多名直播主銷售精品，遇砸時，1名女直播主正上線直播，嚇得花容失色，還沒停止直播就跑開直播台。警方初步了解，疑是消費糾紛引來砸店，已掌握特定對象，追查4名涉案人。

據了解，吳姓男子的精品店請直播主銷售手表、衣飾等精品，原本在高雄市左營區開店，曾與消費者發生消費糾紛，雙雙告到法院，去年11月才搬到高雄市鼓山區。

昨天晚間9點多，4名男子共乘1輛白色轎車到鼓山區美術東四路，在精品店前下車後，戴口罩、持棍棒，先砸精品店門口竹機車，再砸門面玻璃，約30秒砸毀精品店大門及落地窗後上車逃逸。

當時1名女直播主還在精品店內上線直播，聽到外面傳來砸毀玻璃聲音，直叫「現在是怎麼？」顧不了直播未斷線，便趕緊下直播台，與同事紛紛躲避，並向警方報案。警方趕抵精品店，滋事者早已逃之夭夭。

吳姓負責人懷疑是去年消費糾紛引來砸店，但警方追查，暫認為和與吳對簿法院的人無關，吳才說可能是其他糾紛，但說詞保守。警方表示，已經掌握涉案人身分，待追緝到案後才調查滋事原因。

高雄直播精品店昨晚遇砸，警方趕去蒐證。記者林保光／翻攝
高雄直播精品店昨晚遇砸，警方趕去蒐證。記者林保光／翻攝
高雄直播精品店昨晚遇砸。記者林保光／翻攝
高雄直播精品店昨晚遇砸。記者林保光／翻攝
高雄直播精品店昨晚遇砸，警方趕去蒐證。記者林保光／翻攝
高雄直播精品店昨晚遇砸，警方趕去蒐證。記者林保光／翻攝

直播主 高雄市 口罩

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