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疑市府強迫遷村 大林蒲權益促進會長掀桌砸物被送警局

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導

高雄大林蒲遷村波折橫生，當地遷村權益促進會理事長黃琨育認為私有建物第四條有疑慮 ，今早十點多前往遷村服務中心「請教」，但未獲具體回應，一怒之下掀桌，被報警帶走，目前人在大林派出所偵訊，他表示，個人無所謂，但第四條的作法，分明詐欺無異。

黃琨育表示，目前大林蒲遷村案正進行私有建物複查，不過其中第四條，預計於遷村計畫書奉行政院核定後或奉政策指示辦理後，續收執產權相關作業」， 他認為這一條分明就是叫居民同意遷村！今早他前往遷村服務中心詢問，但現場不作任何問應，他氣不過掀桌，即被送到派出所。

黃揚言要找議員詢問市府，第四條如果没有收回，大林蒲遷村權益進促進會會發動反迫遷予以抵制。

高雄市都發局表示，私有建物複查作業是假設遷村的前置作業，由工務局新工處承辦， 日後如果居民決議遷村，才有相關的補償依據，並非要求居民一定遷村，可惜是黃會長未能理性溝通，不只掀桌，還砸毀現場模型等公物，令人遺憾。

大林蒲遷村權益促進會長黃琨育今早在遷村服務中心詢問私有建物複查作業法條，自認未獲具體回應。憤而掀桌砸物。圖／大林蒲遷村權益促進會提供
大林蒲遷村權益促進會長黃琨育今早在遷村服務中心詢問私有建物複查作業法條，自認未獲具體回應。憤而掀桌砸物。圖／大林蒲遷村權益促進會提供
大林蒲遷村權益促進會長黃琨育今早在遷村服務中心詢問私有建物複查作業法條，自認未獲具體回應。憤而掀桌砸物。圖／大林蒲遷村權益促進會提供
大林蒲遷村權益促進會長黃琨育今早在遷村服務中心詢問私有建物複查作業法條，自認未獲具體回應。憤而掀桌砸物。圖／大林蒲遷村權益促進會提供
爭執點在複查作業第四條。圖／大林蒲遷村權益促進會提供
爭執點在複查作業第四條。圖／大林蒲遷村權益促進會提供

反迫遷 行政院 詐欺

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