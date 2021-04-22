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疑市府強迫遷村 大林蒲權益促進會長掀桌砸物被送警局
高雄大林蒲遷村波折橫生，當地遷村權益促進會理事長黃琨育認為私有建物第四條有疑慮 ，今早十點多前往遷村服務中心「請教」，但未獲具體回應，一怒之下掀桌，被報警帶走，目前人在大林派出所偵訊，他表示，個人無所謂，但第四條的作法，分明詐欺無異。
黃琨育表示，目前大林蒲遷村案正進行私有建物複查，不過其中第四條，預計於遷村計畫書奉行政院核定後或奉政策指示辦理後，續收執產權相關作業」， 他認為這一條分明就是叫居民同意遷村！今早他前往遷村服務中心詢問，但現場不作任何問應，他氣不過掀桌，即被送到派出所。
黃揚言要找議員詢問市府，第四條如果没有收回，大林蒲遷村權益進促進會會發動反迫遷予以抵制。
高雄市都發局表示，私有建物複查作業是假設遷村的前置作業，由工務局新工處承辦， 日後如果居民決議遷村，才有相關的補償依據，並非要求居民一定遷村，可惜是黃會長未能理性溝通，不只掀桌，還砸毀現場模型等公物，令人遺憾。
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