疑市府強迫遷村 大林蒲權益促進會長掀桌砸物被送警局

高雄大林蒲遷村波折橫生，當地遷村權益促進會理事長黃琨育認為私有建物第四條有疑慮 ，今早十點多前往遷村服務中心「請教」，但未獲具體回應，一怒之下掀桌，被報警帶走，目前人在大林派出所偵訊，他表示，個人無所謂，但第四條的作法，分明詐欺無異。

黃琨育表示，目前大林蒲遷村案正進行私有建物複查，不過其中第四條，預計於遷村計畫書奉行政院核定後或奉政策指示辦理後，續收執產權相關作業」， 他認為這一條分明就是叫居民同意遷村！今早他前往遷村服務中心詢問，但現場不作任何問應，他氣不過掀桌，即被送到派出所。

黃揚言要找議員詢問市府，第四條如果没有收回，大林蒲遷村權益進促進會會發動反迫遷予以抵制。