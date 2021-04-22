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高雄警今凌晨抄職業賭場 負責人僅20歲、賭客有80歲
20歲的蘇姓男子涉嫌經營職業賭場，提供天九牌讓賭客玩樂，轄區警方鳳山分局掌握情資，今天凌晨2點攻堅進入賭場內，賭客作鳥獸散，仍難逃警方包圍，現場30人被一舉逮捕，全案依違反刑法賭博罪、社會秩序維護法等送辦。
據了解，這間賭場隱身在鳳山區青年路上某間透天大樓內，賭場負責人掛名蘇男（20歲），另外有林姓（61歲）、蔡姓（38歲）男子負責把風。
鳳山分局日前接獲情資，組成專案小組探訪多日後，於今天凌晨2點多時，埋伏在大樓附近，後眼見賭客進出賭場，便持搜索票衝進這棟透天大樓內，將在內包含蘇男等人團團包圍。
警方另在現場查扣賭資62000元、抽頭金10500元、夾子1批、骰子1批、押寶盒1個、號碼牌1批、橡皮筋1批、紅包袋1批、膠質天九牌1副等證物。
這27名賭客中，不乏高齡的阿嬤級人物，年紀最大的有80歲，有些還要警方攙扶才能坐上車輛。警方帶回後，依刑法賭博罪嫌、社會秩序維護法送辦。
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